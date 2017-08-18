Рятувальники попередили про найвищу пожежну небезпеку в Україні

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До 22 серпня у ряді областей України залишається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу, повідомляє ДСНС.

Зважаючи на спекотну погоду, загроза загорянь у лісах і полях буде зростати, попереджають рятувальники.

Небезпека зберігається у Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Волинській, Хмельницькій, Рівненській областях.

Рятувальники зазначають, що причинами масштабних пожеж найчастіше є людський фактор - недопалки, кинуті у лісі, залишене сміття або його спалення.

"Такі вчинки є вкрай небезпечними, адже під дією відкритого сонячного проміння навіть залишена скляна пляшка може спричинити займання сухої трави чи лісової підстилки, не кажучи вже про викинутий сірник або недопалок. І цього буде достатньо для того, щоб спровокувати масштабну лісову пожежу", - попереджають рятувальники.

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Лише впродовж минулої доби в Україні виникло 470 загорянь на відкритих територіях.

Зважаючи на такі прогнози, ДСНС закликає громадян не провокувати пожежі та дотримуватися правил безпеки.

Протягом такого пожежонебезпечного періоду забороняється: