8 бійців, які воювали в Іловайську, залишаються у полоні - МО

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Бійці АТО в Іловайську 26 серпня 2014 року

Вісім українських бійців, які воювали в Іловайському оточенні у серпні 2014 року, вже три роки залишаються у полоні сепаратистів.

Про це йдеться у відповіді Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ на запит ВВС Україна щодо втрат сил АТО у боях за Іловайськ 24-29 серпня 2014 року.

"За результатами опрацювання повідомляється, що загальні бойові втрати сил АТО під час боїв в районі Іловайська складають 437 осіб (загинуло - 192, отримали поранення - 212, вважаються зниклими безвісти - 25, утримуються в заручниках - 8)", - йдеться у відповіді.

Дані по втратам відрізняються від тих, які раніше оприлюднила Головна військова прокуратура. За її інформацією, лише 29 серпня 2014 року, під час виходу сил АТО з Іловайська загинуло "366 українських воїнів, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон".

Про те, що у полоні сепаратистів до цього часу залишаються українські бійці, які воювали під Іловайськом, у військовій прокуратурі не повідомляли.