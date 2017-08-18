Ахметов купив державний пакет акцій "Київенерго"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Рінат Ахметов вважається найбагатшою людиною України, а його статки оцінюють у 4,6 мільярда доларів

Компанія Ornex, яка належить корпорації СКМ Ріната Ахметова, 18 серпня купила на аукціоні державні пакети акцій у 25% компаній "Київенерго" та ДТЕК "Західенерго". Про це йдеться у заяві СКМ.

Торги відбулися на фондовій біржі ПФТС.

Рінат Ахметов володіє 100% акціями компанії СКМ, а компанія ДТЕК є її енергетичним підрозділом.

Компанія Ornex заплатила за 25% акцій ДТЕК "Західенерго" 417,1 мільйона гривень, що на 69,5 мільйона вище за початкову ціну.

У цьому конкурсі участь брали дві компанії.

За 25% "Київенерго" компанія пана Ахметова заплатила 759,6 мільйона гривень. У цьому аукціоні брала участь тільки одна компанія і пакет продали за стартовою ціною.

16 серпня Ornex купила на приватизаційному конкурсі 25% ДТЕК "Донецькобленерго" за 143,8 мільйона гривень.

Загалом за три пакети акцій компанія заплатила понад 1,3 мільярда гривень.

За даними державної реєстру власності Smida, у всіх компаніях, акції яких продали за останні дні, підконтрольні холдингу СКМ структури вже володіли понад 70% акцій.

Як повідомив Фонд державного майна України, найближчим часом він продасть ще низку державних пакетів акцій енергокомпаній.

На продаж виставлять акції ДТЕК "Дніпроенерго", ДТЕК "Дніпрообленерго", "Сумиобленерго", "Донбасенерго" та "Одесаобленерго".