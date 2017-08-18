Уряд починає набір чиновників на платню у кілька тисяч доларів

Копирайт изображения UNIAN Image caption Уряд обіцяє залучити на держслужбу людей з бізнесу та громадського сектору завдяки конкурентній платні

Кабмін схвалив рішення про початок набору сотень держслужбовців у десять міністерств на посади із платнею у 50-70 тисяч гривень на місяць.

Фінансувати реформу українського уряду буде у тому числі Євросоюз, який виділяє на це 100 мільйонів доларів протягом 2017-2020 років.

"Уряд затвердив низку нормативних актів, що відкривають наступний етап реформи державного управління. В межах реформи держслужби уряд розпочинає відкритий конкурс на нові посади в десяти пілотних міністерствах", - йдеться у заяві уряду.

У пілотних міністерствах створять нові структурні підрозділи - директорати політики та стратегічного планування, які займатимуться реформами.

Уряд хоче залучити через конкурс фахівців з громадського сектору і бізнесу.

Від 4 вересня влада запустить єдиний портал, на якому викладатимуть всі вакансії. Там можна буде подати документи на конкурс он-лайн.

Заступник міністра інфраструктури Максим Нефьодов вже анонсував, що на конкурсі планують набрати близько тисячі чиновників на "цілком привабливі оклади".

Голова національного агентства з питань держслужби Костянтин Ващенко розповів, що керівники директоратів отримуватимуть 70 тисяч гривень (2,75 тисячі доларів), керівник експертної групи - 60 тисяч гривень (2,35 тисячі доларів), а експерт - близько 50 тисяч гривень (2 тисячі доларів).

Копирайт изображения UNIAN Image caption У ЄС вказали, що виділяють на реформу державної служби 100 мільйонів євро протягом 2017-2020 років

Зараз чиновники в Кабміні отримують на порядок меншу платню.

Представництво ЄС в Україні вже привітало рішення уряду. Там вказали, що головним завданням нових структур та працівників буде реалізація реформ в Україні та імплементація угоди про асоціацію з ЄС.