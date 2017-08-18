Голова нацполіції заявив про викрадення службового автомобіля

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Голова національної поліції Сергій Князєв підтвердив факт незаконного викрадення службового авто, йдеться у заяві національної поліції.

У відомстві не уточнили, чий саме цей автомобіль, проте раніше низка ЗМІ повідомляли, що зловмисники викрали службову машину одного із заступників керівника національної поліції.

Поліція вказує, що викрадений автомобіль виглядав як цивільний і не мав жодних ознак приналежності до правоохоронних органів. Хоча він і належить поліції.

"На розшук машини орієнтовано особовий склад Київської області та прилеглих регіонів, як це відбувається зазвичай при угонах автомобілів. Гарантую, що знайдемо", - заявив Сергій Князєв.