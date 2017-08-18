У Києві чиновника затримали на хабарі у 90 тис грн - поліція

Копирайт изображения Facebook Департамент захисту економіки Нацполіції

Поліція затримала голову однієї з конкурсних комісій КМДА на хабарі у 90 тис. грн, повідомляє департамент захисту економіки Нацполіції у своєму Facebook.

"Гроші посадовець вимагав від викладача столичного ліцею за вирішення питання щодо його призначення на посаду директора одного із навчальних закладів", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали чиновника неподалік від його місця проживання, кошти вилучили.

Наразі тривають обшуки за місцем проживання підозрюваного, а також в офісах департаменту освіти і науки, молоді та спорту.

Про обшуки в департаменті повідомила також його директорка Олена Фіданян на своїй сторінці у Facebook.

Чоловікові загрожує від п'яти до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади до трьох років і з конфіскацією майна.