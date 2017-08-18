У Києві чиновника затримали на хабарі у 90 тис грн - поліція
Поліція затримала голову однієї з конкурсних комісій КМДА на хабарі у 90 тис. грн, повідомляє департамент захисту економіки Нацполіції у своєму Facebook.
"Гроші посадовець вимагав від викладача столичного ліцею за вирішення питання щодо його призначення на посаду директора одного із навчальних закладів", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці затримали чиновника неподалік від його місця проживання, кошти вилучили.
Наразі тривають обшуки за місцем проживання підозрюваного, а також в офісах департаменту освіти і науки, молоді та спорту.
Про обшуки в департаменті повідомила також його директорка Олена Фіданян на своїй сторінці у Facebook.
Чоловікові загрожує від п'яти до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади до трьох років і з конфіскацією майна.