В Іспанії розшукують головного підозрюваного

Image caption Фото Мусси Убакіра поширили в соцмережах і пресі

В Іспанії триває загальнонаціональний розшук чоловіка, якого підозрюють у скоєнні теракту в Барселоні у четвер.

Іспанські ЗМІ назвали ім'я підозрюваного - 18-річний Мусса Убакір.

Поліція повідомила, що в місті Камбрілс застрелено п'ятьох підозрюваних, які здійснили другий напад із застосуванням транспортного засобу.

13 людей загинули, а ще 88 були шпиталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Напад стався через лічені години після теракту в Барселоні, де фургон збив десятки пішоходів у популярному центральному кварталі Ла-Рамбла.

За словами поліції, підозрювані були пов'язані з нападом у Барселоні, відповідальність за який взяла на себе так звана "Ісламська держава".

Поліція все ще розшукує чоловіка, який у четвер на швидкості врізався в натовп пішоходів.

Іспанські ЗМІ називають підозрюваним нападником 18-тирічного Муссу Убакіра - брата Дрісса Убакіра, на чиє ім'я було орендовано білий фургон, використаний для нападу.

Прем'єр-міністр Іспанії Мар'яно Рахой засудив цей, за його словами, "джихадистський напад". Він оголосив триденну національну жалобу і хвилину тиші опівдні у п'ятницю.

Після хвилини тиші барселонці скандувала "Нас не залякати", повідомив кореспондент ВВС у місті.

Що сталося в Камбрілсі?

Копирайт изображения AFP Image caption Автомобіль у Камбрілсі після нападу перевернувся

У ніч на п'ятницю автомобіль наїхав на групу людей, поранивши сімох із них, зокрема поліцейського, повідомили в службі надзвичайних ситуацій Каталонії. Стан однієї особи медики назвали критичним.

Автомобіль нападників перевернувся, і поліція відкрила вогонь по чоловіках, які з нього вистрибнули. Один, за повідомленнями, мав ножа.

Пасажири автомобіля, як повідомила каталонська поліція, мали на собі пояси з вибухівкою. Згодом голова регіонального уряду Каталонії Карлес Пуїджмонт в інтерв'ю місцевому радіо сказав, що пояси були муляжами.

Поліція каже, що ситуація в Камбрілсі, популярному морському курорті за 110 км на південний захід від Барселони, тепер під контролем.

Що сталося на Ла-Рамбла?

Орендований фургон на швидкості проїхав людним бульваром Ла-Рамбла, збиваючи перехожих, яких тут завжди багато - і барселонців, і туристів.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Поліція оточила фургон після нападу

Напад скоєно в розпал туристичного сезону, коли до Барселони з'їжджаються десятки тисяч туристів.

Свідки нападу розповіли, що фургон навмисне намагався збити якомого більше людей, "петляючи" вздовж бульвару.

Водій фургона, який, як вважають, був один, утік з місця нападу і досі перебуває в розшуку.

Транспортні засоби почали фігурувати як знаряддя нападів у Європі від липня минулого року.

Ла-Рамбла - центральний бульвар завдовжки 1,2 км, який починається на площі Каталонії (Пласа Каталунія) і простягається до монумента Христофору Колумбу на набережній.

Ким були жертви нападу?

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів На цих кадрах видно, як люди втікають через магазин

За інформацією уряду Каталонії, в нападі у Барселоні постраждали громадяни 24 країн.

Підтверджено загибель:

Іспанця Франсиско Лопеса Родрігеса, трохи за 60 років

Італійця Бруно Гулотти, 35 років

Безіменного італійця

Безіменного бельгійця

МЗС Франції повідомляє, що в нападі були травмовані 26 французьких громадян, з яких 11 перебувають у тяжкому стані.

Серед поранених у Барселоні також 13 громадян Німеччини, п'ятирічний хлопчик з Ірландії з переломом ноги.

У лікарні потрапили туристи з Гонконгу, Тайваню, Греції, Пакистану, Філіппін, Венесуели, Австралії, Румунії, Перу, Нідерландів, Данії, Алжиру і Китаю.

Кого заарештовано?

Копирайт изображения Spanish National Police/ HANDOUT Image caption Поліція оприлюднила фото Друсса Убакіра, на чиє ім'я було орендовано фургон

У четвер поліція затримала двох людей у зв'язку з нападом фургона, але водія серед них немає.

Один із затриманих, згідно з повідомленнями, народжений у Марокко Дрісс Убакір, однак він заперечує причетність до нападу і каже, що його документи вкрали.

Іспанські ЗМІ повідомили, що його молодший брат Мусса винайняв два фургони, один із них став знаряддям нападу в Барселоні, а інший через кілька годин знайшли в місті Вік, що на північ від Барселони.

Другий заарештований народився в Мелільї, автономному іспанському місті на півночі Африки. Його ім'я не розголошують.

У п'ятницю поліція оголосила про арешт третього підозрюваного.

Так звана "Ісламська держава" заявила про свою причетність до нападу фургона в районі Ла-Рамбла. В заяві, яку передала агенція джихадистів Amaq, сказано, що напад вчинили "солдати Ісламської держави". Жодних доказів чи деталей цих заяв у повідомлення не вказано.

Як розгорталися події?

Алканар , уночі в середу : Вибух прогримів у будинку в цьому містечку, що за 200 км на південь від Барселони. Одна людина загинула. Начальник поліції Жозеп Луїс Траперо заявив, що мешканці того будинку "готували саморобний вибуховий пристрій". Каталонський урядовець згодом повідомив, що в нападі на Ла-Рамбла планували використати газові балони

Вибух прогримів у будинку в цьому містечку, що за 200 км на південь від Барселони. Одна людина загинула. Начальник поліції Жозеп Луїс Траперо заявив, що мешканці того будинку "готували саморобний вибуховий пристрій". Каталонський урядовець згодом повідомив, що в нападі на Ла-Рамбла планували використати газові балони Барселона , четвер 16:50 (14:50 GMT) : білий фургон Fiat на швидкості проїхав центром Барселони, вбивши 13 людей і поранивши десятки інших. Водій утік пішки

: білий фургон Fiat на швидкості проїхав центром Барселони, вбивши 13 людей і поранивши десятки інших. Водій утік пішки Вік , четвер 18:30: поліція знайшла другий фургон, як вважають, для втечі, за 80 км на північ від Барселони

поліція знайшла другий фургон, як вважають, для втечі, за 80 км на північ від Барселони Сан-Жюс-Дасберн, четвер 19:30: автомобіль в'їхав у блокпост на околицях Барселони. У салоні виявлено мертвого чоловіка, але міністерство внутрішніх справ заперечило, що він загинув унаслідок стрілянини поліцейських. Слідство триває, але урядовці не вважають загиблого пов'язаним із нападом на Ла-Рамбла.

автомобіль в'їхав у блокпост на околицях Барселони. У салоні виявлено мертвого чоловіка, але міністерство внутрішніх справ заперечило, що він загинув унаслідок стрілянини поліцейських. Слідство триває, але урядовці не вважають загиблого пов'язаним із нападом на Ла-Рамбла. Камбрілс, п'ятниця 01:00: Другий напад з автомобілем у курортному містечку на південь від Барселони. Поліція застрелила п'ятьох підозрюваних, яких вважають пов'язаними з нападом на Ла-Рамбла

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