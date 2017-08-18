Google критикують за позицію щодо неонацистів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Події у Шарлоттсвіллі започаткували загальнонаціональні дебати про ультраправі угрупування, свободу слова і цензуру в США

Рішення Google, GoDaddy і Cloudflare позбавити доступу до їхніх послуг неонацистський сайт є "небезпечними", каже базована в США група захисту цифрових прав.

Сайт Daily Stormer намагався заплямувати репутацію 32-річної Гезер Геєр, яка загинула під час протесту проти маршу крайньо-правих у Шарлоттсвіллі.

Після цього низка веб-компаній позбавила сайт доступу до своїх платформ.

Однак організація Electronic Frontier Foundation (EFF) рокзкритикувала цю реакцію.

"Ми переконані, що вчинене компаніями GoDaddy, Google і Cloudflare небезпечне", - заявили в EFF.

"Оскільки інтернет-посередники, особливо ті, що не мають конкурентів, контролюють так багато висловлювань онлайн, наслідки їхніх рішень будуть далекосяжними для свободи висловлювань у цілому світі", - сказано в заяві.

Представники групи вважають, що ніхто - включно з урядами і приватними компаніями - не повинен вирішувати, хто може говорити, а хто ні.

"Ми цілковито згодні із застереженнями з боку EFF, - сказав керівник платформи Cloudflare Метью Прінс. - Вони перегукуються з тими самими застереженнями, які і ми висловили".

Пан Прінс додав, що вирішив позбавити видання доступу після того, як адміністратори Daily Stormer заявили, ніби Cloudflare підтримує їхні погляди.

Google і GoDaddy раніше заявили, що скасовують реєстрацію сайту Daily Stormer у зв'язку з порушенням умов користування.