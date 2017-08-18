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Вчені зуміли отримати перші довготривалі результати лікування алергії на арахіс у дітей - ‎однієї з найсмертельніших харчових алергій.‎

Експеримент почали у 2013 році. Дітям із алергією щодня протягом 18 місяців давали у ‎їжу пробіотик із арахісовим білком Lactobacillus rhamnosus. Через місяць після завершення ‎курсу пробіотиків аналізи показали, що 80% дітей виробили толерантність до ‎арахісу.‎

Нині, через чотири роки після звершення дослідження, ще одні аналізи показали, що 70% ‎дітей, які брали участь у експериментальному лікуванні, можуть безпечно вживати арахіс - ‎щоденно чи час від часу.‎

Результати дослідження опублікували у журналі The Lancet Child & Adolescent Health.‎

‎"Важливість цієї знахідки полягає у тому, що діти [із алергією] змогли їсти арахіс як і їхні ‎однолітки, у яких не було алергії на горіхи, і вони все ще зберігають толерантність і захищені ‎від будь-яких [алергічних] реакцій на арахіс", - заявила керівник дослідження Мімі Тенґ із ‎Інституту педіатрії Мердок у Мельбурні.‎

За її словами, із дітей, які пройшли лікування, половина тепер вживає арахіс регулярно.‎

За останні 20 років кількість тих, хто потерпає від харчової алергії, потроїлася і нині становить ‎‎250 мільйонів людей. При чому непереносимість арахісу стає найчастішою причиною смерті ‎від алергії.

Чи можна давати дітям арахіс?‎

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Існує багато пересторог щодо того, чи можна дорослим і дітям вживати арахіс. Деякі останні ‎дослідження розвіяли багато упереджень, наприклад:‎