Вчені здійснили "прорив" у лікуванні алергії на арахіс

  • 18 серпня 2017
Peanut Копирайт изображения Thinkstock

Вчені зуміли отримати перші довготривалі результати лікування алергії на арахіс у дітей - ‎однієї з найсмертельніших харчових алергій.‎

Експеримент почали у 2013 році. Дітям із алергією щодня протягом 18 місяців давали у ‎їжу пробіотик із арахісовим білком Lactobacillus rhamnosus. Через місяць після завершення ‎курсу пробіотиків аналізи показали, що 80% дітей виробили толерантність до ‎арахісу.‎

Нині, через чотири роки після звершення дослідження, ще одні аналізи показали, що 70% ‎дітей, які брали участь у експериментальному лікуванні, можуть безпечно вживати арахіс - ‎щоденно чи час від часу.‎

Результати дослідження опублікували у журналі The Lancet Child & Adolescent Health.‎

‎"Важливість цієї знахідки полягає у тому, що діти [із алергією] змогли їсти арахіс як і їхні ‎однолітки, у яких не було алергії на горіхи, і вони все ще зберігають толерантність і захищені ‎від будь-яких [алергічних] реакцій на арахіс", - заявила керівник дослідження Мімі Тенґ із ‎Інституту педіатрії Мердок у Мельбурні.‎

За її словами, із дітей, які пройшли лікування, половина тепер вживає арахіс регулярно.‎

За останні 20 років кількість тих, хто потерпає від харчової алергії, потроїлася і нині становить ‎‎250 мільйонів людей. При чому непереносимість арахісу стає найчастішою причиною смерті ‎від алергії.

Чи можна давати дітям арахіс?‎

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Існує багато пересторог щодо того, чи можна дорослим і дітям вживати арахіс. Деякі останні ‎дослідження розвіяли багато упереджень, наприклад:‎

  • ‎Вагітним безпечно вживати арахіс;‎
  • ‎Якщо у сім'ї немає випадків алергії на арахіс, дітям можна давати арахісову пасту і ‎подрібнені горіхи вже після 6 місяців;‎
  • ‎Вчені кажуть, що маленьких дітей, які мають ознаки алергії на арахіс чи перебувають ‎у зоні ризику, можна обережно "знайомити" із цими горіхами, але робити це можна ‎тільки під наглядом лікарів.‎
  • ‎Дітям у віці до п'яти років у жодному разі не можна давати цілі горіхи.‎

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