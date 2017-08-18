Вчені здійснили "прорив" у лікуванні алергії на арахіс
Вчені зуміли отримати перші довготривалі результати лікування алергії на арахіс у дітей - однієї з найсмертельніших харчових алергій.
Експеримент почали у 2013 році. Дітям із алергією щодня протягом 18 місяців давали у їжу пробіотик із арахісовим білком Lactobacillus rhamnosus. Через місяць після завершення курсу пробіотиків аналізи показали, що 80% дітей виробили толерантність до арахісу.
Нині, через чотири роки після звершення дослідження, ще одні аналізи показали, що 70% дітей, які брали участь у експериментальному лікуванні, можуть безпечно вживати арахіс - щоденно чи час від часу.
Результати дослідження опублікували у журналі The Lancet Child & Adolescent Health.
"Важливість цієї знахідки полягає у тому, що діти [із алергією] змогли їсти арахіс як і їхні однолітки, у яких не було алергії на горіхи, і вони все ще зберігають толерантність і захищені від будь-яких [алергічних] реакцій на арахіс", - заявила керівник дослідження Мімі Тенґ із Інституту педіатрії Мердок у Мельбурні.
За її словами, із дітей, які пройшли лікування, половина тепер вживає арахіс регулярно.
За останні 20 років кількість тих, хто потерпає від харчової алергії, потроїлася і нині становить 250 мільйонів людей. При чому непереносимість арахісу стає найчастішою причиною смерті від алергії.
Чи можна давати дітям арахіс?
Існує багато пересторог щодо того, чи можна дорослим і дітям вживати арахіс. Деякі останні дослідження розвіяли багато упереджень, наприклад:
- Вагітним безпечно вживати арахіс;
- Якщо у сім'ї немає випадків алергії на арахіс, дітям можна давати арахісову пасту і подрібнені горіхи вже після 6 місяців;
- Вчені кажуть, що маленьких дітей, які мають ознаки алергії на арахіс чи перебувають у зоні ризику, можна обережно "знайомити" із цими горіхами, але робити це можна тільки під наглядом лікарів.
- Дітям у віці до п'яти років у жодному разі не можна давати цілі горіхи.