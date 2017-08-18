Поліція Фінляндії затримала чоловіка, який напав на перехожих із ножем

Копирайт изображения LEE HILLS Image caption Інцидент стався у центральному районі міста

Поліція у південно-західному фінському місті Турку затримала чоловіка, який напав на ‎перехожих у центрі міста із ножем.‎

Внаслідок перестрілки із поліцією нападник отримав поранення у ногу. Його вже затримали.‎

ЗМІ повідомляють, що внаслідок нападу декілька людей отримали ножові поранення.‎

На фотографіях із місця інциденту видно накрите тіло людини, що лежить на землі.‎

За різними даними, від двох до шести людей могли постраждати у нападі. Офіційних ‎підтверджень кількості жертв і поранених поки що немає.‎

‎"Кілька людей отримали ножові поранення у центрі Турку. Ми просимо людей уникати центру ‎міста", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому поліцією південно-західного регіону Фінляндії ‎близько 16:40 за місцевим часом.‎