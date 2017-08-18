Поліція Фінляндії затримала чоловіка, який напав на перехожих із ножем
Поліція у південно-західному фінському місті Турку затримала чоловіка, який напав на перехожих у центрі міста із ножем.
Внаслідок перестрілки із поліцією нападник отримав поранення у ногу. Його вже затримали.
ЗМІ повідомляють, що внаслідок нападу декілька людей отримали ножові поранення.
На фотографіях із місця інциденту видно накрите тіло людини, що лежить на землі.
За різними даними, від двох до шести людей могли постраждати у нападі. Офіційних підтверджень кількості жертв і поранених поки що немає.
"Кілька людей отримали ножові поранення у центрі Турку. Ми просимо людей уникати центру міста", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому поліцією південно-західного регіону Фінляндії близько 16:40 за місцевим часом.