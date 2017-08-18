СБУ попередила українські організації про нові кібератаки

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Служба безпеки України попередила про можливу нову кібератаку на українські установи і ‎компанії. ‎

У СБУ вважають, що вірус "Petya", який атакував українські інформаційні системи 27 червня цього ‎року, міг бути "підготовчою фазою для реалізації другої хвилі" кібератак.‎

Зокрема після розслідування подій 27 червня у СБУ з'ясували, що вірус зібрав дані електронних ‎поштових скриньок, паролів до облікових записів, реквізитів доступу до серверів і хеш-дані ‎облікових записів користувачів систем.‎

‎"Фахівці СБУ припускають, що саме ця інформація і була ціллю першої хвилі ‎кібератаки та може бути використана справжніми ініціаторами як для проведення ‎кіберрозвідки, так і в цілях подальших деструктивних акцій", - заявляють у СБУ.‎

На сайті СБУ також оприлюднили п, як убезпечити систему від ‎подальших кібератак.‎