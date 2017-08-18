СБУ попередила українські організації про нові кібератаки
Служба безпеки України попередила про можливу нову кібератаку на українські установи і компанії.
У СБУ вважають, що вірус "Petya", який атакував українські інформаційні системи 27 червня цього року, міг бути "підготовчою фазою для реалізації другої хвилі" кібератак.
Зокрема після розслідування подій 27 червня у СБУ з'ясували, що вірус зібрав дані електронних поштових скриньок, паролів до облікових записів, реквізитів доступу до серверів і хеш-дані облікових записів користувачів систем.
"Фахівці СБУ припускають, що саме ця інформація і була ціллю першої хвилі кібератаки та може бути використана справжніми ініціаторами як для проведення кіберрозвідки, так і в цілях подальших деструктивних акцій", - заявляють у СБУ.
На сайті СБУ також оприлюднили п, як убезпечити систему від подальших кібератак.