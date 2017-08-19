НеПроґавте: рейтинг Києва і скільки проїдають українці?
Расове питання у США, напади в Європі і скандали, пов'язані з Україною - ми зібрали головні теми, які опинилися на перших шпальтах цього тижня і які не варто пропустити.
Шарлоттсвілль, штат Вірджинія
Тиждень розпочався із трагічних подій у американському штаті Вірджинія, де під час акцій ультраправих у місті Шарлоттсвілль спалахнули сутички, й одна людина загинула і ще 19 зазнали поранень, коли автомобіль в'їхав у натовп демонстрантів, що протестували проти расизму.
Президента Дональда Трампа гостро розкритикували - в тому числі у його власній партії республіканців - за його слова про відповідальність за насильство у Вірджинії "усіх сторін".
А от його попередник Барак Обама опублікував "найпопулярніший у світі твіт".
Та, здається, свою позицію щодо Шарлоттсвілля не висловив хіба лінивий - навіть обидва Буші сказали своє слово у цій публічній суперечці.
Події у Шарлоттсвіллі розпалили расове питання у США із новою силою. Зокрема, ультраправі активісти вийшли на акцію у Вірджинії, протестуючи проти знесення пам'ятників генералам армії Конфедерації, у яких ліві, у свою чергу, вбачають восхваляння рабства і расизму. Після сутичок у Шарлоттсвіллі одразу кілька штатів поспішили знести такі пам'ятники, а подекуди демонстранти зробили це самотужки:
Каталонія й Фінляндія: три напади за два дні
Новий терористичний напад у столиці європейської країни сколихнув континент. У четвер, 17 серпня, фургон наїхав на пішоходів у центрі Барселони, а за лічені години аналогічна атака сталася у популярному туристичному місті Камбрілс: 14 людей загинули, ще десятки постраждали.
Відповідальність узяло на себе джихадистське угруповання "Ісламська держава".
Поки каталонська поліція по гарячих слідах встановлювала особи нападників, у Фінляндії також стався трагічний інцидент: чоловік із ножем напав на пішоходів у містечку Турку на півдні країни. Дві людини загинули, шестеро постраждали.
"Південмаш", рейтинг Economist і витрати українців
Україну тим часом сколихнув інший скандал, пов'язаний, як не дивно, із КНДР. У світлі нещодавнього загострення відносин між США і Північною Кореєю довкола ядерної програми останньої, розслідування американського видання New York Times привело авторів до скандальних знахідок: видання написало, що КНДР купувала на чорному ринку двигуни для своїх міжконтинентальних балістичних ракет із української фабрики - "Південмаш".
Українські військові заперечили повідомлення американських журналістів, назвавши їх фейком, як і заперечили їх у "Південмаші". Тим не менш президент Петро Порошенко доручив перевірити інформацію, оприлюднену New York Times.
Та New York Times - не єдине видання, чия критика цього тижня зачепила Україну. Авторитетний британський журнал The Economist оприлюднив свій щорічний рейтинг міст, де українська столиця опинилася на 10-му місці - з кінця.
Сусідами Києва по кінцю списку опинилися міста Дуала у Камеруні і Хараре у Зімбабве.
Ми з'ясували, чому саме Київ визнали одним із найменш придатних для життя міст світу.
Низька якість життя українців відобразилася не лише у рейтингу Economist, а й у дослідженні Міністерства сільського господарства США. Воно порахувало, що українці витрачають на харчі близько 37%. Це не найгірші показники у світі, проте, до порівняння у розвинених країнах громадяни витрачають на харчі до 10% доходів.
Але й ці цифри не обійшлися без скандалу, коли міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що тут справа в історії, культурі і пріоритетах. За його словами, німці витрачають всього 14% доходів на харчі, бо "менше їдять", ніж українці.
Та чи справді на витрати українців впливає саме "культура харчування", а не економічні показники?
Прийняти себе та інших
Як розповідати дітям про дітей із інвалідністю? У дитячому інклюзивному літньому таборі Space camp у Києві вважають, що це слід робити за допомогою гри. Ми побували у таборі, де діти із інвалідністю і без, від двох до 16 разом знаходять друзів у спільних розвагах:
Іноді буває важко прийняти інших, а іноді - себе. Сильвії Мак знадобилося 45 років, щоб прийняти свої шрами, які вона отримала ще в дитинстві. Вона розповіла, чому важливо перестати непокоїтися про думку інших, щоб насолоджуватися життям:
Якщо вам хочеться завершити тиждень корисними цікавинками, не проґавте наші пізнавальні статті:
- Як орфографічні помилки можуть зіпсувати вам життя
- П'ять міфів про успішних CEO
- Як народився міф про всесвітню змову
- Чому нам хочеться мститися?