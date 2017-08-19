НеПроґавте: рейтинг Києва і скільки проїдають українці?

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Расове питання у США, напади в Європі і скандали, пов'язані з Україною - ми зібрали головні теми, які опинилися на перших шпальтах цього тижня і які не варто пропустити.

Шарлоттсвілль, штат Вірджинія

Тиждень розпочався із трагічних подій у американському штаті Вірджинія, де під час акцій ‎ультраправих у місті Шарлоттсвілль спалахнули сутички, й одна людина ‎загинула і ще 19 зазнали поранень, коли автомобіль в'їхав у натовп демонстрантів, що ‎протестували проти расизму.

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‎Президента Дональда Трампа гостро розкритикували - в тому числі у його власній партії ‎республіканців - за його слова про відповідальність за насильство у Вірджинії "усіх сторін". ‎

А от його попередник Барак Обама опублікував "найпопулярніший у світі твіт".‎

Та, здається, свою позицію щодо Шарлоттсвілля не висловив хіба лінивий - навіть обидва Буші ‎сказали своє слово у цій публічній суперечці.‎

Події у Шарлоттсвіллі розпалили расове питання у США із новою силою. Зокрема, ультраправі ‎активісти вийшли на акцію у Вірджинії, протестуючи проти знесення пам'ятників генералам армії ‎Конфедерації, у яких ліві, у свою чергу, вбачають восхваляння рабства і расизму. Після сутичок у ‎Шарлоттсвіллі одразу кілька штатів поспішили знести такі пам'ятники, а подекуди демонстранти ‎зробили це самотужки:

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Чому пам'яткики конфедератам розділили США?

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Каталонія й Фінляндія: три напади за два дні

Новий терористичний напад у столиці європейської країни сколихнув континент. У четвер, 17 ‎серпня, фургон наїхав на пішоходів у центрі Барселони, а за лічені години аналогічна атака ‎сталася у популярному туристичному місті Камбрілс: 14 людей загинули, ще десятки ‎постраждали.

Відповідальність узяло на себе джихадистське угруповання "Ісламська держава".

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‎Поки каталонська поліція по гарячих слідах встановлювала особи нападників, у Фінляндії ‎також стався трагічний інцидент: чоловік із ножем напав на пішоходів у містечку Турку на ‎півдні країни. Дві людини загинули, шестеро постраждали.‎

"Південмаш", рейтинг Economist і витрати українців

Україну тим часом сколихнув інший скандал, пов'язаний, як не дивно, із КНДР. У світлі ‎нещодавнього загострення відносин між США і Північною Кореєю довкола ядерної ‎програми останньої, розслідування американського видання New York Times привело ‎авторів до скандальних знахідок: видання написало, що КНДР купувала на чорному ринку ‎двигуни для своїх міжконтинентальних балістичних ракет із української фабрики - ‎‎"Південмаш".‎

Українські військові заперечили повідомлення американських журналістів, назвавши їх ‎фейком, як і заперечили їх у "Південмаші". Тим не менш президент Петро Порошенко ‎доручив перевірити інформацію, оприлюднену New York Times.

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‎Та New York Times - не єдине видання, чия критика цього тижня зачепила Україну. ‎Авторитетний британський журнал The Economist оприлюднив свій щорічний рейтинг міст, ‎де українська столиця опинилася на 10-му місці - з кінця.‎

Сусідами Києва по кінцю списку опинилися міста Дуала у Камеруні і Хараре у Зімбабве.‎

Ми з'ясували, чому саме Київ визнали одним із найменш придатних для життя міст світу.

Низька якість життя українців відобразилася не лише у рейтингу Economist, а й у ‎дослідженні Міністерства сільського господарства США. Воно порахувало, що українці ‎витрачають на харчі близько 37%. Це не найгірші показники у світі, проте, до порівняння у ‎розвинених країнах громадяни витрачають на харчі до 10% доходів.‎

Але й ці цифри не обійшлися без скандалу, коли міністр соціальної політики Андрій Рева ‎заявив, що тут справа в історії, культурі і пріоритетах. За його словами, німці витрачають ‎всього 14% доходів на харчі, бо "менше їдять", ніж українці.

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‎Та чи справді на витрати українців впливає саме "культура харчування", а не ‎економічні показники?

Прийняти себе та інших

Як розповідати дітям про дітей із інвалідністю? У дитячому інклюзивному літньому таборі ‎Space camp у Києві вважають, що це слід робити за допомогою гри. Ми побували у таборі, ‎де діти із інвалідністю і без, від двох до 16 разом знаходять друзів у спільних розвагах:‎

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Іноді буває важко прийняти інших, а іноді - себе. Сильвії Мак знадобилося 45 років, щоб ‎прийняти свої шрами, які вона отримала ще в дитинстві. Вона розповіла, чому важливо ‎перестати непокоїтися про думку інших, щоб насолоджуватися життям:

Якщо вам хочеться завершити тиждень корисними цікавинками, не проґавте наші ‎пізнавальні статті:‎

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