Стратег Білого дому Беннон пішов з посади

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Головний стратег Дональда Трампа Стів Беннон покинув свій пост.

"Він пішов", - підтвердило цю інформацію джерело ВВС у Білому домі.

Відставка Беннона стала наслідком перегляду його ролі, який влаштував новий керівник апарату Білого дому Джон Келлі.

Пан Беннон - націоналіст, що сповідує праві погляди, у минулому очолював сайт Breitbart.com. Він формував виборчу кампанію Трампа.

Однак, як повідомляють американські ЗМІ, йому не вдавалося успішно боротися за вплив на президента Трампа із суперниками в Білому домі і родиною Трампів.

Президент дав привід до припущень про близькість відставки Беннона, коли на запитання про його майбутнє минулого тижня відповів: "Побачимо".

Повідомляють, що Дональда Трампа розлютило інтерв'ю Беннона виданню American Prospect, де той хвалився, що має повноваження звільняти працівників Держдепу і висловив сумніви в правильності обраної Трампом політичної лінії в питанні Північної Кореї.