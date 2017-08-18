Нападники у Барселоні готували масштабніші напади - поліція

  • 18 серпня 2017
Іспанська поліція оприлюднила фото чотирьох людей, що перебувають у розшуку Копирайт изображения Spanish police
Image caption Іспанська поліція оприлюднила фото чотирьох людей, що перебувають у розшуку

Підозрювані у вчиненні нападів у Барселоні і каталонському туристичному місті Камбрілс ‎планували ще щонайменше один значно масштабніший напад окрім тих, які вони встигли ‎здійснити, заявили у поліції.‎

Поліцейські кажуть, що вибух, який стався у середу у містечку на південь від Барселони, завадив ‎нападникам виготовити вибухівку, тож вони здійснили кілька менших атак із наїздом фургонів на пішоходів.‎

Поліція наразі розшукує 17-річного Муссу Укабіра та трьох інших спільників. Поліція підозрює, ‎що Укабір був за кермом фургона, який напередодні наїхав на пішоходів у популярному ‎центральному кварталі Ла-Рамбла у Барселоні. Внаслідок наїзду загинули 13 людей, ще ‎десятки зазнали поранень.‎

Поліція припускає, що Укабір, громадянин Іспанії і мешканець північного каталонського ‎міста Жирона, використав документи брата - Дрісса Укабіра для оренди фургона.

Через кілька годин після нападу у Барселоні поліція застрелила п'ятьох нападників у ‎містечку Камбрілс, які також використали для атаки на пішоходів фургон. Жінка, ‎поранена у цьому нападі, померла у лікарні.‎

Поліція вважає, що нападники, застрелені у Камбрілсі, були причетні до нападу у ‎Барселоні, відповідальність за який узяло на себе радикальне угруповання "Ісламська ‎держава".‎

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахрй засудив "джихадистський напад" у Барселоні й ‎оголосив триденну національну жалобу за загиблими і хвилину мовчання, яку провели ‎опівдні у п'ятницю, 18 серпня.‎

Яку версію розслідує поліція?‎

У поліції кажуть, що розслідують версію про те, що напади готувалися доволі тривалий ‎час у приватному будинку у Альканарі, містечку на південь від Барселони.‎

Увечері середи у будинку пролунав потужний вибух - вочевидь, вибухнули каністри із ‎газом. Одна людина загинула.‎

Поліція вважає, що там готували вибухівку, аби використати її у Барселоні - у одному чи ‎кількох нападах.‎

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Поліція оточила фургон після нападу

Керівник каталонської поліції Жозеп Луїс Траперо заявив, що атаки, які нападники в ‎підсумку вчинили у Барселоні і Камбрілсі, "елементарні" у порівнянні із тими, що ‎планувалися.‎

Кого шукають?‎

У четвер поліція затримала двох людей у зв'язку з нападом фургона, але водія ‎серед них немає.‎

Один із затриманих, згідно з повідомленнями, народжений у Марокко Дрісс Укабір, ‎однак він заперечує причетність до нападу і каже, що його документи вкрали.‎
Image caption Фото Мусси Убакіра поширили в соцмережах і пресі

Іспанські ЗМІ повідомили, що його молодший брат Мусса винайняв два фургони, ‎один із них став знаряддям нападу в Барселоні, а інший через кілька годин ‎знайшли в місті Вік, що на північ від Барселони.‎

Другий заарештований народився в Мелільї, автономному іспанському місті на ‎півночі Африки. Його ім'я не розголошують.‎

У п'ятницю поліція оголосила про арешт третього підозрюваного.‎

Так звана "Ісламська держава" заявила про свою причетність до нападу фургона в ‎районі Ла-Рамбла. В заяві, яку передала агенція джихадистів Amaq, сказано, що ‎напад вчинили "солдати Ісламської держави". Жодних доказів чи деталей цих ‎заяв у повідомлення не вказано.‎

Ким були жертви нападу?

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На цих кадрах видно, як люди втікають через магазин

За інформацією уряду Каталонії, в нападі у Барселоні постраждали громадяни 24 країн.

Підтверджено загибель:

  • Іспанця Франсиско Лопеса Родрігеса, трохи за 60 років
  • Італійця Бруно Гулотти, 35 років
  • Безіменного італійця
  • Безіменного бельгійця

МЗС Франції повідомляє, що в нападі були травмовані 26 французьких громадян, з яких 11 перебувають у тяжкому стані.

Серед поранених у Барселоні також 13 громадян Німеччини, п'ятирічний хлопчик з Ірландії з переломом ноги.

У лікарні потрапили туристи з Гонконгу, Тайваню, Греції, Пакистану, Філіппін, Венесуели, Австралії, Румунії, Перу, Нідерландів, Данії, Алжиру і Китаю.

Як розгорталися події?‎

  • Альканар, уночі в середу: Вибух прогримів у будинку в цьому містечку, що за 200 км на південь ‎від Барселони. Одна людина загинула. Начальник поліції Жозеп Луїс Траперо заявив, що ‎мешканці того будинку "готували саморобний вибуховий пристрій". Каталонський урядовець ‎згодом повідомив, що в нападі на Ла-Рамбла планували використати газові балони
  • Барселона, четвер 16:50 (14:50 GMT): білий фургон Fiat на швидкості проїхав центром ‎Барселони, вбивши 13 людей і поранивши десятки інших. Водій утік пішки
  • Вік, четвер 18:30: поліція знайшла другий фургон, як вважають, для втечі, за 80 км на північ від ‎Барселони
  • Сан-Жюс-Дасберн, четвер 19:30: автомобіль в'їхав у блокпост на околицях Барселони. У салоні ‎виявлено мертвого чоловіка, але міністерство внутрішніх справ заперечило, що він загинув ‎унаслідок стрілянини поліцейських. Слідство триває, але урядовці не вважають загиблого ‎пов'язаним із нападом на Ла-Рамбла.‎
  • Камбрілс, п'ятниця 01:00: Другий напад з автомобілем у курортному містечку на південь від ‎Барселони. Поліція застрелила п'ятьох підозрюваних, яких вважають пов'язаними з нападом на ‎Ла-Рамбла

Смертельні напади за участі машин у Європі

  • Париж, 9 серпня 2017: чоловік в'їхав автомобілем BMW у групу солдатів, поранивши шістьох.
  • Лондон, 3 червня 2017: восьмеро людей загинули, коли троє джихадистів виїхали мікроавтобусом на пішоходів на Лондонському мосту, а потім почали ножами різати людей. Невдовзі після того нападу було скоєно напад фургоном на мусульман у районі Фінзбері-парк.
  • Лондон, 22 березня 2017: четверо людей загинули, коли автомобіль наїхав на пішоходів Вестмінстерського мосту, після чого водій з ножем зарізав поліцейського з охорони парламенту.
  • Стокгольм, Швеція, 7 квітня 2017: узбек Рахмат Акілов убив чотирьох людей, протаранивши вантажівкою торговий центр.
  • Берлін, Німеччина, 19 грудня 2016: тунісець Аніс Амрі виїхав вантажівкою на різдвяний ринок, убивши 12 людей.
  • Ніцца, Франція, 14 липня 2016: тунісець Мохамед Лахуаедж-Булель заїхав вантажівкою у гущу натовпу на Англійській набережній під час святкування Дня Бастилії, вбивши 86 людей.
  • Франція, грудень 2014: фургон виїхав на різдвяний ринок у місті Нант, а автомобіль збив пішоходів у місті Діжон. Поранено понад 20.

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