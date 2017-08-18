Нападники у Барселоні готували масштабніші напади - поліція

Копирайт изображения Spanish police Image caption Іспанська поліція оприлюднила фото чотирьох людей, що перебувають у розшуку

Підозрювані у вчиненні нападів у Барселоні і каталонському туристичному місті Камбрілс ‎планували ще щонайменше один значно масштабніший напад окрім тих, які вони встигли ‎здійснити, заявили у поліції.‎

Поліцейські кажуть, що вибух, який стався у середу у містечку на південь від Барселони, завадив ‎нападникам виготовити вибухівку, тож вони здійснили кілька менших атак із наїздом фургонів на пішоходів.‎

Поліція наразі розшукує 17-річного Муссу Укабіра та трьох інших спільників. Поліція підозрює, ‎що Укабір був за кермом фургона, який напередодні наїхав на пішоходів у популярному ‎центральному кварталі Ла-Рамбла у Барселоні. Внаслідок наїзду загинули 13 людей, ще ‎десятки зазнали поранень.‎

Поліція припускає, що Укабір, громадянин Іспанії і мешканець північного каталонського ‎міста Жирона, використав документи брата - Дрісса Укабіра для оренди фургона.

Через кілька годин після нападу у Барселоні поліція застрелила п'ятьох нападників у ‎містечку Камбрілс, які також використали для атаки на пішоходів фургон. Жінка, ‎поранена у цьому нападі, померла у лікарні.‎

Поліція вважає, що нападники, застрелені у Камбрілсі, були причетні до нападу у ‎Барселоні, відповідальність за який узяло на себе радикальне угруповання "Ісламська ‎держава".‎

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахрй засудив "джихадистський напад" у Барселоні й ‎оголосив триденну національну жалобу за загиблими і хвилину мовчання, яку провели ‎опівдні у п'ятницю, 18 серпня.‎

Яку версію розслідує поліція?‎

У поліції кажуть, що розслідують версію про те, що напади готувалися доволі тривалий ‎час у приватному будинку у Альканарі, містечку на південь від Барселони.‎

Увечері середи у будинку пролунав потужний вибух - вочевидь, вибухнули каністри із ‎газом. Одна людина загинула.‎

Поліція вважає, що там готували вибухівку, аби використати її у Барселоні - у одному чи ‎кількох нападах.‎

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Поліція оточила фургон після нападу

Керівник каталонської поліції Жозеп Луїс Траперо заявив, що атаки, які нападники в ‎підсумку вчинили у Барселоні і Камбрілсі, "елементарні" у порівнянні із тими, що ‎планувалися.‎

Кого шукають?‎

У четвер поліція затримала двох людей у зв'язку з нападом фургона, але водія ‎серед них немає.‎

Один із затриманих, згідно з повідомленнями, народжений у Марокко Дрісс Укабір, ‎однак він заперечує причетність до нападу і каже, що його документи вкрали.‎

Image caption Фото Мусси Убакіра поширили в соцмережах і пресі

Іспанські ЗМІ повідомили, що його молодший брат Мусса винайняв два фургони, ‎один із них став знаряддям нападу в Барселоні, а інший через кілька годин ‎знайшли в місті Вік, що на північ від Барселони.‎

Другий заарештований народився в Мелільї, автономному іспанському місті на ‎півночі Африки. Його ім'я не розголошують.‎

У п'ятницю поліція оголосила про арешт третього підозрюваного.‎

Так звана "Ісламська держава" заявила про свою причетність до нападу фургона в ‎районі Ла-Рамбла. В заяві, яку передала агенція джихадистів Amaq, сказано, що ‎напад вчинили "солдати Ісламської держави". Жодних доказів чи деталей цих ‎заяв у повідомлення не вказано.‎

Ким були жертви нападу?

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За інформацією уряду Каталонії, в нападі у Барселоні постраждали громадяни 24 країн.

Підтверджено загибель:

Іспанця Франсиско Лопеса Родрігеса, трохи за 60 років

Італійця Бруно Гулотти, 35 років

Безіменного італійця

Безіменного бельгійця

МЗС Франції повідомляє, що в нападі були травмовані 26 французьких громадян, з яких 11 перебувають у тяжкому стані.

Серед поранених у Барселоні також 13 громадян Німеччини, п'ятирічний хлопчик з Ірландії з переломом ноги.

У лікарні потрапили туристи з Гонконгу, Тайваню, Греції, Пакистану, Філіппін, Венесуели, Австралії, Румунії, Перу, Нідерландів, Данії, Алжиру і Китаю.

Як розгорталися події?‎

Ал ь канар, уночі в середу: Вибух прогримів у будинку в цьому містечку, що за 200 км на південь ‎від Барселони. Одна людина загинула. Начальник поліції Жозеп Луїс Траперо заявив, що ‎мешканці того будинку "готували саморобний вибуховий пристрій". Каталонський урядовець ‎згодом повідомив, що в нападі на Ла-Рамбла планували використати газові балони

Вибух прогримів у будинку в цьому містечку, що за 200 км на південь ‎від Барселони. Одна людина загинула. Начальник поліції Жозеп Луїс Траперо заявив, що ‎мешканці того будинку "готували саморобний вибуховий пристрій". Каталонський урядовець ‎згодом повідомив, що в нападі на Ла-Рамбла планували використати газові балони Барселона, четвер 16:50 (14:50 GMT): білий фургон Fiat на швидкості проїхав центром ‎Барселони, вбивши 13 людей і поранивши десятки інших. Водій утік пішки

білий фургон Fiat на швидкості проїхав центром ‎Барселони, вбивши 13 людей і поранивши десятки інших. Водій утік пішки Вік, четвер 18:30: поліція знайшла другий фургон, як вважають, для втечі, за 80 км на північ від ‎Барселони

поліція знайшла другий фургон, як вважають, для втечі, за 80 км на північ від ‎Барселони Сан-Жюс-Дасберн, четвер 19:30: автомобіль в'їхав у блокпост на околицях Барселони. У салоні ‎виявлено мертвого чоловіка, але міністерство внутрішніх справ заперечило, що він загинув ‎унаслідок стрілянини поліцейських. Слідство триває, але урядовці не вважають загиблого ‎пов'язаним із нападом на Ла-Рамбла.‎

автомобіль в'їхав у блокпост на околицях Барселони. У салоні ‎виявлено мертвого чоловіка, але міністерство внутрішніх справ заперечило, що він загинув ‎унаслідок стрілянини поліцейських. Слідство триває, але урядовці не вважають загиблого ‎пов'язаним із нападом на Ла-Рамбла.‎ Камбрілс, п'ятниця 01:00: Другий напад з автомобілем у курортному містечку на південь від ‎Барселони. Поліція застрелила п'ятьох підозрюваних, яких вважають пов'язаними з нападом на ‎Ла-Рамбла

Смертельні напади за участі машин у Європі