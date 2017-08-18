Нападники у Барселоні готували масштабніші напади - поліція
Підозрювані у вчиненні нападів у Барселоні і каталонському туристичному місті Камбрілс планували ще щонайменше один значно масштабніший напад окрім тих, які вони встигли здійснити, заявили у поліції.
Поліцейські кажуть, що вибух, який стався у середу у містечку на південь від Барселони, завадив нападникам виготовити вибухівку, тож вони здійснили кілька менших атак із наїздом фургонів на пішоходів.
Поліція наразі розшукує 17-річного Муссу Укабіра та трьох інших спільників. Поліція підозрює, що Укабір був за кермом фургона, який напередодні наїхав на пішоходів у популярному центральному кварталі Ла-Рамбла у Барселоні. Внаслідок наїзду загинули 13 людей, ще десятки зазнали поранень.
Поліція припускає, що Укабір, громадянин Іспанії і мешканець північного каталонського міста Жирона, використав документи брата - Дрісса Укабіра для оренди фургона.
Через кілька годин після нападу у Барселоні поліція застрелила п'ятьох нападників у містечку Камбрілс, які також використали для атаки на пішоходів фургон. Жінка, поранена у цьому нападі, померла у лікарні.
Поліція вважає, що нападники, застрелені у Камбрілсі, були причетні до нападу у Барселоні, відповідальність за який узяло на себе радикальне угруповання "Ісламська держава".
Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахрй засудив "джихадистський напад" у Барселоні й оголосив триденну національну жалобу за загиблими і хвилину мовчання, яку провели опівдні у п'ятницю, 18 серпня.
Яку версію розслідує поліція?
У поліції кажуть, що розслідують версію про те, що напади готувалися доволі тривалий час у приватному будинку у Альканарі, містечку на південь від Барселони.
Увечері середи у будинку пролунав потужний вибух - вочевидь, вибухнули каністри із газом. Одна людина загинула.
Поліція вважає, що там готували вибухівку, аби використати її у Барселоні - у одному чи кількох нападах.
Керівник каталонської поліції Жозеп Луїс Траперо заявив, що атаки, які нападники в підсумку вчинили у Барселоні і Камбрілсі, "елементарні" у порівнянні із тими, що планувалися.
Кого шукають?
У четвер поліція затримала двох людей у зв'язку з нападом фургона, але водія серед них немає.
Один із затриманих, згідно з повідомленнями, народжений у Марокко Дрісс Укабір, однак він заперечує причетність до нападу і каже, що його документи вкрали.
Іспанські ЗМІ повідомили, що його молодший брат Мусса винайняв два фургони, один із них став знаряддям нападу в Барселоні, а інший через кілька годин знайшли в місті Вік, що на північ від Барселони.
Другий заарештований народився в Мелільї, автономному іспанському місті на півночі Африки. Його ім'я не розголошують.
У п'ятницю поліція оголосила про арешт третього підозрюваного.
Так звана "Ісламська держава" заявила про свою причетність до нападу фургона в районі Ла-Рамбла. В заяві, яку передала агенція джихадистів Amaq, сказано, що напад вчинили "солдати Ісламської держави". Жодних доказів чи деталей цих заяв у повідомлення не вказано.
Ким були жертви нападу?
За інформацією уряду Каталонії, в нападі у Барселоні постраждали громадяни 24 країн.
Підтверджено загибель:
- Іспанця Франсиско Лопеса Родрігеса, трохи за 60 років
- Італійця Бруно Гулотти, 35 років
- Безіменного італійця
- Безіменного бельгійця
МЗС Франції повідомляє, що в нападі були травмовані 26 французьких громадян, з яких 11 перебувають у тяжкому стані.
Серед поранених у Барселоні також 13 громадян Німеччини, п'ятирічний хлопчик з Ірландії з переломом ноги.
У лікарні потрапили туристи з Гонконгу, Тайваню, Греції, Пакистану, Філіппін, Венесуели, Австралії, Румунії, Перу, Нідерландів, Данії, Алжиру і Китаю.
Як розгорталися події?
- Альканар, уночі в середу: Вибух прогримів у будинку в цьому містечку, що за 200 км на південь від Барселони. Одна людина загинула. Начальник поліції Жозеп Луїс Траперо заявив, що мешканці того будинку "готували саморобний вибуховий пристрій". Каталонський урядовець згодом повідомив, що в нападі на Ла-Рамбла планували використати газові балони
- Барселона, четвер 16:50 (14:50 GMT): білий фургон Fiat на швидкості проїхав центром Барселони, вбивши 13 людей і поранивши десятки інших. Водій утік пішки
- Вік, четвер 18:30: поліція знайшла другий фургон, як вважають, для втечі, за 80 км на північ від Барселони
- Сан-Жюс-Дасберн, четвер 19:30: автомобіль в'їхав у блокпост на околицях Барселони. У салоні виявлено мертвого чоловіка, але міністерство внутрішніх справ заперечило, що він загинув унаслідок стрілянини поліцейських. Слідство триває, але урядовці не вважають загиблого пов'язаним із нападом на Ла-Рамбла.
- Камбрілс, п'ятниця 01:00: Другий напад з автомобілем у курортному містечку на південь від Барселони. Поліція застрелила п'ятьох підозрюваних, яких вважають пов'язаними з нападом на Ла-Рамбла
Смертельні напади за участі машин у Європі
- Париж, 9 серпня 2017: чоловік в'їхав автомобілем BMW у групу солдатів, поранивши шістьох.
- Лондон, 3 червня 2017: восьмеро людей загинули, коли троє джихадистів виїхали мікроавтобусом на пішоходів на Лондонському мосту, а потім почали ножами різати людей. Невдовзі після того нападу було скоєно напад фургоном на мусульман у районі Фінзбері-парк.
- Лондон, 22 березня 2017: четверо людей загинули, коли автомобіль наїхав на пішоходів Вестмінстерського мосту, після чого водій з ножем зарізав поліцейського з охорони парламенту.
- Стокгольм, Швеція, 7 квітня 2017: узбек Рахмат Акілов убив чотирьох людей, протаранивши вантажівкою торговий центр.
- Берлін, Німеччина, 19 грудня 2016: тунісець Аніс Амрі виїхав вантажівкою на різдвяний ринок, убивши 12 людей.
- Ніцца, Франція, 14 липня 2016: тунісець Мохамед Лахуаедж-Булель заїхав вантажівкою у гущу натовпу на Англійській набережній під час святкування Дня Бастилії, вбивши 86 людей.
- Франція, грудень 2014: фургон виїхав на різдвяний ринок у місті Нант, а автомобіль збив пішоходів у місті Діжон. Поранено понад 20.