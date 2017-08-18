У Києві зафіксували перевищення допустимої забрудненості повітря

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У Києві у районі Бессарабської і Деміївської площ, а також у районі площі Перемоги і вулиці ‎Довженка синоптики зафіксували перевищення гранично допустимих норм забруднення повітря ‎формальдегідом і діоксидом азоту (N2O) у 4-5 разів.‎

Про це із посиланням на Укргідрометцентр повідомила прес-служба Київської міської державної ‎адміністрації.

Крім того, у районі тих же Бессарабської і Деміївської площ, площі Перемоги, Оболонського ‎проспекту і вулиці Довженка у цей же період зафіксували перевищення норм забруднення СО2 у ‎понад два рази.‎

Такі рівні забруднення зафіксували у період 17-18 серпня.‎‎

У КМДА із посиланням на синоптиків кажуть, що такому накопиченню забруднення сприяють ‎погодні умови: висока температура повітря і слабкий вітер - які тримаються у столиці від середи, 16 серпня.‎

При цьому така погода, за прогнозами, протримається до понеділка, 21 серпня. ‎