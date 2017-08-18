У Києві зафіксували перевищення допустимої забрудненості повітря
У Києві у районі Бессарабської і Деміївської площ, а також у районі площі Перемоги і вулиці Довженка синоптики зафіксували перевищення гранично допустимих норм забруднення повітря формальдегідом і діоксидом азоту (N2O) у 4-5 разів.
Про це із посиланням на Укргідрометцентр повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.
Крім того, у районі тих же Бессарабської і Деміївської площ, площі Перемоги, Оболонського проспекту і вулиці Довженка у цей же період зафіксували перевищення норм забруднення СО2 у понад два рази.
Такі рівні забруднення зафіксували у період 17-18 серпня.
У КМДА із посиланням на синоптиків кажуть, що такому накопиченню забруднення сприяють погодні умови: висока температура повітря і слабкий вітер - які тримаються у столиці від середи, 16 серпня.
При цьому така погода, за прогнозами, протримається до понеділка, 21 серпня.