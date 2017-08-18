Ердоган назвав німецьких політиків "ворогами Туреччини"

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Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган назвав німецьку правлячу політичну верхівку ‎‎"ворогами Туреччини" і закликав німецьких громадян турецького походження не голосувати за ‎них на прийдешніх загальних виборах.‎

‎"Християнські демократи", "Соціал-демократи", "Зелена партія" - усі вони вороги Туреччини", - ‎заявив Ердоган.‎

Слова турецького президента розлютили німецьких політиків. Міністр закордонних справ ‎Німеччини Зіґмар Ґабріель назвав ці заяви «безпрецедентним» актом втручання у німецький ‎суверенітет.‎

Раніше між Анкарою і Берліном, попри те, що дві країни мають тісні економічні зв'язки і є ‎союзниками по НАТО, загострилася напруга через те, що німецька влада заборонила турецьким ‎політикам агітувати у Німеччині серед турецьких громадян напередодні референдуму про ‎внесення змін до конституції країни.‎

Крім того, президент Ердоган раніше звинувачував Німеччину у підтримці Фехтуллаха ‎Гюлена - мусульманського проповідника, який мешкає у США, і якого Анкара звинувачує у ‎організації спроби перевороту у липні 2016 року. Сам Гюлен відкидає свою причетність до ‎заколоту, у ході якого загинули щонайменше 240 людей, і після якого турецька влада проводила ‎масштабні арешти, судові процеси і звільнення.‎

‎24 вересня у Німеччині пройдуть загальні вибори, і у них мають узяти участь близько мільйона ‎вихідців із Туреччини, що мають німецький паспорт. Більшість із них підтримали Ердогана на ‎референдумі про зміни до конституції у квітні.‎