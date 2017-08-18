Ердоган назвав німецьких політиків "ворогами Туреччини"
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган назвав німецьку правлячу політичну верхівку "ворогами Туреччини" і закликав німецьких громадян турецького походження не голосувати за них на прийдешніх загальних виборах.
"Християнські демократи", "Соціал-демократи", "Зелена партія" - усі вони вороги Туреччини", - заявив Ердоган.
Слова турецького президента розлютили німецьких політиків. Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель назвав ці заяви «безпрецедентним» актом втручання у німецький суверенітет.
Раніше між Анкарою і Берліном, попри те, що дві країни мають тісні економічні зв'язки і є союзниками по НАТО, загострилася напруга через те, що німецька влада заборонила турецьким політикам агітувати у Німеччині серед турецьких громадян напередодні референдуму про внесення змін до конституції країни.
Крім того, президент Ердоган раніше звинувачував Німеччину у підтримці Фехтуллаха Гюлена - мусульманського проповідника, який мешкає у США, і якого Анкара звинувачує у організації спроби перевороту у липні 2016 року. Сам Гюлен відкидає свою причетність до заколоту, у ході якого загинули щонайменше 240 людей, і після якого турецька влада проводила масштабні арешти, судові процеси і звільнення.
24 вересня у Німеччині пройдуть загальні вибори, і у них мають узяти участь близько мільйона вихідців із Туреччини, що мають німецький паспорт. Більшість із них підтримали Ердогана на референдумі про зміни до конституції у квітні.