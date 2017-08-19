Доба в АТО: троє поранених, 25 обстрілів

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Бойовики за минулу добу здійснили 25 разів обстрілів. Троє українських воїнів отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

Бойовики використовують при цьому здебільшого гранатомети і стрілецьку зброю, йдеться у повідомленні штабу.

Основним епіцентром протистояння залишається Авдіївська промзона. Після 18 години бойовики там тричі обстрілювали позиції військових з мінометів, танку та гранатометів. Українська армія відповідала вогнем.

Під час одного з таких протистоянь один український військовий отримав поранення.

На маріупольському напрямку бойовики з 82-міліметового міномету та великокаліберних кулеметів майже годину стріляли по укріпленнях на підступах до Чермалика.

Наприкінці доби під вогнем опинились українські позиції неподалік Павлополя, Лебединського, Широкиного. Внаслідок обстрілу опорного пункту у районі Водяного ще один український військовий отримав поранення.

На луганському напрямку ввечері було відносно спокійно.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.