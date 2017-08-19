Порошенко зустрінеться з міністром оборони США 24 серпня

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24 серпня Президент України Петро Порошенко зустрінеться з міністром оборони США Джеймсом Меттісом. Про це повідомляє прес-служба голови держави.

Міністр оборони США відвідає Київ і візьме участь в урочистостях з нагоди Дня незалежності.

Про візит голови Пентагону домовились під час поїздки Петра Порошенка до США у червні. Тоді президент України заявляв, що протягом двох-трьох місяців до України приїдуть кілька ключових міністрів з адміністрації Трампа.

Під час цих зустрічей мають укласти "дуже важливі" угоди, зокрема щодо оборонних закупівель, заявляв у червні президент. Також були анонсовані домовленості щодо енергетики та збільшення американських інвестицій в українську економіку.

Нещодавно співпрацю між оборонними відомствами України та США обговорювали міністр оборони України Степан Полторак і голова Пентагону під час зустрічі у Брюсселі.

На День незалежності у Києві пройде військовий парад, у якому візьмуть участь представники НАТО.