Сходження грязьового потоку у Криму: 76 людей евакуювали
В ніч з п'ятниці на суботу в Криму зійшов грязьовий потік, зливи затопили житлові будинки. Про це повідомляє МНС Росії.
Через грязьовий потік в районі Судака евакуювали 76 людей, з них 23 дитини. Жертв і постраждалих немає.
Грязьовий потік частково змив проїжджу частину траси "Грушівка - Судак" в районі с. Дачне. В результаті за межами дороги опинилися 15 автомобілів.
Крім того сильні зливи спричинили паводок. Дренажні канали не впоралися з великою кількістю опадів, і вода накопичувалася в низинних ділянках.
Наразі відкачують воду в районі міста Судак і села Яскраве поле.
Шість населених пунктів залишились без світла.
Нанесені негодою збитки оцінюють.