Сходження грязьового потоку у Криму: 76 людей евакуювали

Копирайт изображения http://82.mchs.gov.ru Image caption Наслідки негоди в Криму

В ніч з п'ятниці на суботу в Криму зійшов грязьовий потік, зливи затопили житлові будинки. Про це повідомляє МНС Росії.

Через грязьовий потік в районі Судака евакуювали 76 людей, з них 23 дитини. Жертв і постраждалих немає.

Грязьовий потік частково змив проїжджу частину траси "Грушівка - Судак" в районі с. Дачне. В результаті за межами дороги опинилися 15 автомобілів.

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Крім того сильні зливи спричинили паводок. Дренажні канали не впоралися з великою кількістю опадів, і вода накопичувалася в низинних ділянках.

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Наразі відкачують воду в районі міста Судак і села Яскраве поле.

Шість населених пунктів залишились без світла.

Нанесені негодою збитки оцінюють.