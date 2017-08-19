Напад у Фінляндії назвали терактом
Поліція Фінляндії назвала вбивство двох людей у південно-західному місті Турку у п'ятницю терористичним актом.
18-річний нападник виявився громадянином Марокко. Поліція вистрелила йому в ногу і затримала.
Двоє людей, яких він вбив ножем, були громадянами Фінляндії. Поранення отримали ще вісім людей. Серед них двоє шведів і один італієць.
Цілу ніч поліція проводила рейди.
"Подію розслідували, як вбивство. Але протягом ночі ми отримали додаткову інформацію, яка вказує на те, що цей злочин є терористичним актом", - йдеться у заяві поліції.
Інформацію про особу марокканця встановлена, проте, її не оприлюднюють.
Підозрюваний і двоє жертв нападу перебувають у лікарні.
Свідок інциденту Джессі Браун так розповіла ВВС про події в Турку: "Я бачила, як поліція вистрелила в чоловіка, здається. Всі почали розбігатися і казали, що скоєно напад з ножем, що нападників могло бути кілька".
Прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля сказав, що уряд пильно стежить за розвитком ситуації в Турку. До міста виїхали міністр внутрішніх справ і командувач національної поліції.
Посилено заходи безпеки і в столиці країни Гельсінкі, де озброєну поліцію розмістили на центральному вокзалі і в аеропорту.