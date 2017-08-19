Напад у Фінляндії назвали терактом

Копирайт изображения Reuters Image caption Свічки на місці нападу у Фінляндії

Поліція Фінляндії назвала вбивство двох людей у південно-західному місті Турку у п'ятницю терористичним актом.

18-річний нападник виявився громадянином Марокко. Поліція вистрелила йому в ногу і затримала.

Двоє людей, яких він вбив ножем, були громадянами Фінляндії. Поранення отримали ще вісім людей. Серед них двоє шведів і один італієць.

Цілу ніч поліція проводила рейди.

"Подію розслідували, як вбивство. Але протягом ночі ми отримали додаткову інформацію, яка вказує на те, що цей злочин є терористичним актом", - йдеться у заяві поліції.

Інформацію про особу марокканця встановлена, проте, її не оприлюднюють.

Підозрюваний і двоє жертв нападу перебувають у лікарні. ‎

Свідок інциденту Джессі Браун так розповіла ВВС про події в Турку: "Я бачила, як поліція вистрелила в чоловіка, здається. Всі почали розбігатися і казали, що скоєно напад з ножем, що нападників могло бути кілька".

Копирайт изображения Saskia Merelle Image caption Свідки сфотографували місце інциденту

Прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля сказав, що уряд пильно стежить за розвитком ситуації в Турку. До міста виїхали міністр внутрішніх справ і командувач національної поліції.

Посилено заходи безпеки і в столиці країни Гельсінкі, де озброєну поліцію розмістили на центральному вокзалі і в аеропорту.