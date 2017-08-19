Чоловік з ножем напав на людей у Сургуті, є поранені

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Невідомий чоловік напав з ножем на людей в центрі російського Сургута, вісім людей постраждали. Їх доставили до лікарні, повідомляє прес-служба Слідчого комітету РФ.

За офіційною інформацією, близько 11.20 за місцевим часом озброєний ножем чоловік, рухаючись центральними вулицями міста, нападав на перехожих. Він поранив вісьмох людей.

Всі постраждалі у лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості.

Нападника застрелили поліцейські. Порушено кримінальну справу за статтею "замах на вбивство".

Сургут, одне з найбільш старих сибірських міст, розташований майже за три тисячі кілометрів на схід від Москви.

У соцмережах поширюють фотографії, на яких видно, що на поясі у нападника була сумка. Деякі ЗМІ повідомляють, що це міг бути муляж пояса смертника.

Четверо постраждалих у важкому стані, повідомили в департаменті охорони здоров'я Ханти-Мансійського автономного округу.

Раніше в місцевих ЗМІ та соціальних мережах з'явилася інформація про те, що кілька чоловіків в масках, озброєних ножами та вогнепальною зброєю, нападають на перехожих в центральному районі Сургута.

За інформацією місцевих ЗМІ, в результаті нападу загинула одна людина. У соцмережах також пишуть про стрілянину в декількох районах міста і інші напади, однак ці повідомлення поки не підтверджені.

Місцеві портали також повідомляють про двох нападників, одягнених "в чорні капюшони".

Телеканал РЕН-ТВ опублікував відеозапис, де видно чоловіка, що лежить нерухомо на землі (ймовірно, нападник) і поліцейського, який схилився над ним.

Поліція Сургута поки не дає коментарів з приводу інциденту.

Як повідомили в поліції округу, перевіряється інформація про те, що у нападника міг бути психічний розлад.