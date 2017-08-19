Чоловік з ножем напав на людей у Сургуті, є поранені
Невідомий чоловік напав з ножем на людей в центрі російського Сургута, вісім людей постраждали. Їх доставили до лікарні, повідомляє прес-служба Слідчого комітету РФ.
За офіційною інформацією, близько 11.20 за місцевим часом озброєний ножем чоловік, рухаючись центральними вулицями міста, нападав на перехожих. Він поранив вісьмох людей.
Всі постраждалі у лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості.
Нападника застрелили поліцейські. Порушено кримінальну справу за статтею "замах на вбивство".
Сургут, одне з найбільш старих сибірських міст, розташований майже за три тисячі кілометрів на схід від Москви.
У соцмережах поширюють фотографії, на яких видно, що на поясі у нападника була сумка. Деякі ЗМІ повідомляють, що це міг бути муляж пояса смертника.
Четверо постраждалих у важкому стані, повідомили в департаменті охорони здоров'я Ханти-Мансійського автономного округу.
Раніше в місцевих ЗМІ та соціальних мережах з'явилася інформація про те, що кілька чоловіків в масках, озброєних ножами та вогнепальною зброєю, нападають на перехожих в центральному районі Сургута.
За інформацією місцевих ЗМІ, в результаті нападу загинула одна людина. У соцмережах також пишуть про стрілянину в декількох районах міста і інші напади, однак ці повідомлення поки не підтверджені.
Місцеві портали також повідомляють про двох нападників, одягнених "в чорні капюшони".
Телеканал РЕН-ТВ опублікував відеозапис, де видно чоловіка, що лежить нерухомо на землі (ймовірно, нападник) і поліцейського, який схилився над ним.
Поліція Сургута поки не дає коментарів з приводу інциденту.
Як повідомили в поліції округу, перевіряється інформація про те, що у нападника міг бути психічний розлад.