Напад у Барселоні: поліція розшукує нового підозрюваного

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption 22-річний Абуякуб переховується

Водій фургона, в наїзді якого в четвер у Барселоні загинули 13 людей, імовірно, живий і переховується, заявила іспанська поліція.

Поліція розшукує народженого в Марокко Юнеса Абуяакуба, якого іспанські ЗМІ назвали ймовірним водієм фургона.

Чоловік, якого раніше розшукували як головного підозрюваного, 17-річний Муса Укабір, був одним із п'ятьох чоловіків, застрелених поліцією під час нападу в місті Камбрилс, на захід від Барселони.

Поліція заявляє, що підозрювані планували набагато більші і складніші напади.

За словами поліції, вибух у середу в будинку в місті Альканар позбавив учасників змови матеріалу для виготовлення бомб, тому вони здійснивали простіші напади, використавши як зброю транспортні засоби.

22-річний жив у місті Ріполь на північ від Барселони. У Ріполі заарештовано трьох осіб і ще одну - в Альканарі.

Раніше головним підозрюваним вважали Укабіра, але пізно в п'ятницю начальник поліції Жозеп Траперо сказав місцевому телебаченню, що теорія про те, що він був за кермом фургона, "має тепер менше ваги".

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Газета El Pais заявила, що дедалі більше ознак того, що головним підозрюваним у скоєнні нападу є Абуяакуб.

Укабіра підозрюють у тому, що він скористався документами свого брата, щоб орендувати фургон, який збив людей у Барселоні, і ще один фургон, виявлений пізніше в містечку Вік, на північ від Барселони, який призначався для втечі зловмисників.

У ніч на п'ятницю поліція застрелила п'ятьох зловмисників, у тому числі й Укабіра, в місті Камбірлс після того, як вони наїхали своїм автомобілем на групу пішоходів, убивши одну жінку та поранивши ще шістьох людей.

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Видання El Mundo пише, що правоохоронці вважають, ніби в будинку, де стався вибух, збиралися група зі щонайменше 12 учасників змови, а сам будинок був майстернею з виготовлення вибухових пристроїв, які призначалися для ще страшнішого нападу, ніж скоєний на Ла-Рамбла.

Хто підозрювані?

Копирайт изображения AFP Image caption (зліва направо) Мусса Укабір, Саїд Аалла, Мохамед Хішамі і Юнес Абуякуб

Вбиті : П'ятьої підозрюваних джихадистів поліція застрелила в Камбрілсі. Серед них були Мусса Укабір, 17 років, Саїд Аалла, 18, Мохамед Хішамі, 24, і двоє не названих чоловіків

: П'ятьої підозрюваних джихадистів поліція застрелила в Камбрілсі. Серед них були Мусса Укабір, 17 років, Саїд Аалла, 18, Мохамед Хішамі, 24, і двоє не названих чоловіків Арештовані : Троє в місті Ріполь: Дрісс Укабір, 28, брат Мусси. Він сам прийшов у поліцію і повідомив, що його документи вкрали, щоб орендувати фургон, який був використаний у нападі в Барселоні. Сахал Каріб, 34, і Мохаммеж Аалла, 27. Ще один чоловік, особу якого не називають, був заарештований в Альканарі, де в середу вибухнув будинок

: Троє в місті Ріполь: Дрісс Укабір, 28, брат Мусси. Він сам прийшов у поліцію і повідомив, що його документи вкрали, щоб орендувати фургон, який був використаний у нападі в Барселоні. Сахал Каріб, 34, і Мохаммеж Аалла, 27. Ще один чоловік, особу якого не називають, був заарештований в Альканарі, де в середу вибухнув будинок У розшуку: Юнес Абуякуб, якого тепер вважають водієм фургона, що врізався на швидкості в натовп на Ла-Рамбла

У нападі в четвер, коли фургон збив десятки людей у центрі Барселони, загинули 13 людей.

Поліція оприлюднила імена п'ятьох загиблих:

Громадянин США Джаред Такер, 43 роки

Громадянин Канади Іен Мор-Вілсон

Громадянин Іспанії Франсиско Лопес Родрігес, 60+

Громадянин Італії Бруно Гулотта, 35

Громадянин Італії Лука Руссо, 25

В нападі загинули також 74-річна жінка з Португалії, 40-річна жінка з подвійним громадянством Аргентини й Іспанії і громадянка Бельгії.

Семирічний Джуліан Кадман, який має подвійне британсько-австралійське громадянство, під час нападу загубився і його доля невідома. Як повідомляє ABC Australia, матір хлопчика є серед критично поранених.

Служба надзвичайних ситуацій у суботу наводить такі цифри стану поранених:

Напад у Барселоні : 12 - у критичному стані, 24 - серйозні травми, 11 - важкі, 3 - незначні

: 12 - у критичному стані, 24 - серйозні травми, 11 - важкі, 3 - незначні Напад у Камбрілсі: 1 серйозний стан, 2 - менш серйозні, 1 - незначні

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Поліція оточила фургон після нападу, коли водій уже втік

Як розгорталися події?