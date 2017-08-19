Напад у Барселоні: поліція розшукує нового підозрюваного
Водій фургона, в наїзді якого в четвер у Барселоні загинули 13 людей, імовірно, живий і переховується, заявила іспанська поліція.
Поліція розшукує народженого в Марокко Юнеса Абуяакуба, якого іспанські ЗМІ назвали ймовірним водієм фургона.
Чоловік, якого раніше розшукували як головного підозрюваного, 17-річний Муса Укабір, був одним із п'ятьох чоловіків, застрелених поліцією під час нападу в місті Камбрилс, на захід від Барселони.
Поліція заявляє, що підозрювані планували набагато більші і складніші напади.
За словами поліції, вибух у середу в будинку в місті Альканар позбавив учасників змови матеріалу для виготовлення бомб, тому вони здійснивали простіші напади, використавши як зброю транспортні засоби.
22-річний жив у місті Ріполь на північ від Барселони. У Ріполі заарештовано трьох осіб і ще одну - в Альканарі.
Раніше головним підозрюваним вважали Укабіра, але пізно в п'ятницю начальник поліції Жозеп Траперо сказав місцевому телебаченню, що теорія про те, що він був за кермом фургона, "має тепер менше ваги".
Газета El Pais заявила, що дедалі більше ознак того, що головним підозрюваним у скоєнні нападу є Абуяакуб.
Укабіра підозрюють у тому, що він скористався документами свого брата, щоб орендувати фургон, який збив людей у Барселоні, і ще один фургон, виявлений пізніше в містечку Вік, на північ від Барселони, який призначався для втечі зловмисників.
У ніч на п'ятницю поліція застрелила п'ятьох зловмисників, у тому числі й Укабіра, в місті Камбірлс після того, як вони наїхали своїм автомобілем на групу пішоходів, убивши одну жінку та поранивши ще шістьох людей.
Видання El Mundo пише, що правоохоронці вважають, ніби в будинку, де стався вибух, збиралися група зі щонайменше 12 учасників змови, а сам будинок був майстернею з виготовлення вибухових пристроїв, які призначалися для ще страшнішого нападу, ніж скоєний на Ла-Рамбла.
Хто підозрювані?
- Вбиті: П'ятьої підозрюваних джихадистів поліція застрелила в Камбрілсі. Серед них були Мусса Укабір, 17 років, Саїд Аалла, 18, Мохамед Хішамі, 24, і двоє не названих чоловіків
- Арештовані: Троє в місті Ріполь: Дрісс Укабір, 28, брат Мусси. Він сам прийшов у поліцію і повідомив, що його документи вкрали, щоб орендувати фургон, який був використаний у нападі в Барселоні. Сахал Каріб, 34, і Мохаммеж Аалла, 27. Ще один чоловік, особу якого не називають, був заарештований в Альканарі, де в середу вибухнув будинок
- У розшуку: Юнес Абуякуб, якого тепер вважають водієм фургона, що врізався на швидкості в натовп на Ла-Рамбла
У нападі в четвер, коли фургон збив десятки людей у центрі Барселони, загинули 13 людей.
Поліція оприлюднила імена п'ятьох загиблих:
- Громадянин США Джаред Такер, 43 роки
- Громадянин Канади Іен Мор-Вілсон
- Громадянин Іспанії Франсиско Лопес Родрігес, 60+
- Громадянин Італії Бруно Гулотта, 35
- Громадянин Італії Лука Руссо, 25
В нападі загинули також 74-річна жінка з Португалії, 40-річна жінка з подвійним громадянством Аргентини й Іспанії і громадянка Бельгії.
Семирічний Джуліан Кадман, який має подвійне британсько-австралійське громадянство, під час нападу загубився і його доля невідома. Як повідомляє ABC Australia, матір хлопчика є серед критично поранених.
Служба надзвичайних ситуацій у суботу наводить такі цифри стану поранених:
- Напад у Барселоні: 12 - у критичному стані, 24 - серйозні травми, 11 - важкі, 3 - незначні
- Напад у Камбрілсі: 1 серйозний стан, 2 - менш серйозні, 1 - незначні
Як розгорталися події?
- Альканар, уночі в середу: Вибух прогримів у будинку в цьому містечку, що за 200 км на південь від Барселони. Одна людина загинула. Начальник поліції Жозеп Луїс Траперо заявив, що мешканці того будинку "готували саморобний вибуховий пристрій". Каталонський урядовець згодом повідомив, що в нападі на Ла-Рамбла планували використати газові балони
- Барселона, четвер 16:50 (14:50 GMT): білий фургон Fiat на швидкості проїхав центром Барселони, вбивши 13 людей і поранивши десятки інших. Водій утік пішки
- Вік, четвер 18:30: поліція знайшла другий фургон, як вважають, для втечі, за 80 км на північ від Барселони
- Сан-Жюс-Дасберн, четвер 19:30: автомобіль в'їхав у блокпост на околицях Барселони. У салоні виявлено мертвого чоловіка, але міністерство внутрішніх справ заперечило, що він загинув унаслідок стрілянини поліцейських. Слідство триває, але урядовці не вважають загиблого пов'язаним із нападом на Ла-Рамбла.
- Камбрілс, п'ятниця 01:00: Другий напад з автомобілем у курортному містечку на південь від Барселони. Поліція застрелила п'ятьох підозрюваних, яких вважають пов'язаними з нападом на Ла-Рамбла