В Судаку оголосили надзвичайний стан через селі

Копирайт изображения sudak.rk.gov.ru Image caption Наслідки негоди в Судаку

У зв'язку зі сходженням селевого потоку в результаті сильної зливи у Судаку оголосили надзвичайну ситуацію муніципального характеру. Про це повідомляє мерія кримського міста на своєму сайті.

Ввечері 18 серпня на Судак і околиці обрушилася негода. Вода залила понад 40 будинків на чотирьох вулицях. Затопило будинки в районі річища річки Суук- су.

76 людей, з них 23 дитини, автобусами евакуювали до санаторію. Жертв і постраждалих немає. Наразі відкачують воду з затоплених будинків Судака і села Яскраве поле.

Копирайт изображения MCHS.GOV.RU Image caption 15 машин залив грязьовий потік

Сильні зливи призвели до сходження грязьового потоку, який частково розмив трасу Сімферополь - Судак в районі кафе "Привал". 15 машин винесло за дорогу.

На дорозі утворився затор довжиною 10 км, в якому опинилось до 50 машин. З затору евакуювали 40 людей.

Також в результаті сходження брудної води в селі Дачне підтоплено п'ять будинків. 25 людей евакуювали до родичів, медичної допомоги вони не потребують.

Копирайт изображения MCHS.GOV.RU Image caption Підтоплені садиби

Шість населених пунктів в Криму, за даними МНС Росії, залишились без світла.

Нанесені негодою збитки оцінюють.