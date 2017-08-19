Відповідальність за напад у Сургуті взяла на себе "ІД"

Копирайт изображения EPA Image caption Поліція не називає версію теракту основною

Екстремістське угруповання "Ісламська держава" заявило про свою причетність до нападу в Сургуті, в результаті якого семеро людей були поранені, повідомив наближений до "ІД" інтернет-ресурс.

Раніше повідомляли, що близько 11:20 за місцевим часом озброєний ножем чоловік, пересуваючись центральними вулицями міста, нападав на перехожих.

Поранені семеро осіб, всі вони шпиталізовані з пораненнями різного ступеня тяжкості.

Прибулі на місце поліцейські застрелили нападника, порушено кримінальну справу за статтею "замах на вбивство".

У соцмережах з'явилися фотографії вбитого: на них видно, що на ньому чорний одяг, до поясу пристебнута червона сумка.

Як повідомляє агентство СІА-ПРЕС з посиланням на джерела в силових структурах, на тілі нападника виявлений муляж бомби.

Однак у прес-службі управління МВС Росії в Ханти-Мансійському автономному окрузі повідомили, що "версія про те, що напад є терактом, не є основною".

За інформацією російських правоохоронців, особу нападника попередньо встановлено. Зараз перевіряються дані про його психічний стан.

Копирайт изображения vk.com/nach_surgut Image caption Слідчі органи порушили кримінальну справу за статтею "замах на вбивство"

Копирайт изображения vk.com/nach_surgut Image caption Нападника застрелили після попереджувального пострілу в повітря

За словами заступника директора департаменту охорони здоров'я Ханти-Мансійського автономного округу Владислава Нігматуліна, четверо поранених у результаті нападі перебувають у важкому стані, один - у стані середньої тяжкості, двоє відпущені додому після надання першої допомоги.

Мер Сургута Вадим Шувалов опублікував відеозвернення в соціальній мережі "ВКонтакте", в якому попросив жителів міста зберігати спокій і не робити поквапливих висновків.

Копирайт изображения vk.com/nach_surgut Image caption Напад у Сургуті спричинив паніку в соцмережах

Очільник Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін узяв розслідування подій у Сургуті під особистий контроль.

Раніше в місцевих ЗМІ та соціальних мережах з'явилася інформація про те, що кілька чоловіків в масках, озброєних ножами та вогнепальною зброєю, нападають на перехожих у центрі Сургута.

Місцеві портали також писали про двох нападників, одягнених "у чорні капюшони".

Суперечливі повідомлення про напад викликали паніку серед користувачів соцмереж. Багато хто відразу почав говорити про теракт і зізнавався, що страшно виходити на вулицю.

У п'ятницю чоловік з ножем накинувся на людей в центрі фінського міста Турку. У результаті двоє людей загинули, восьмеро отримали поранення. Поліція заявила, що розглядає напад як теракт.

За день до цього в центрі Барселони фургон врізався в натовп, в результаті чого 13 людей загинули і близько 130 постраждали.