Відповідальність за напад у Сургуті взяла на себе "ІД"
Екстремістське угруповання "Ісламська держава" заявило про свою причетність до нападу в Сургуті, в результаті якого семеро людей були поранені, повідомив наближений до "ІД" інтернет-ресурс.
Раніше повідомляли, що близько 11:20 за місцевим часом озброєний ножем чоловік, пересуваючись центральними вулицями міста, нападав на перехожих.
Поранені семеро осіб, всі вони шпиталізовані з пораненнями різного ступеня тяжкості.
Прибулі на місце поліцейські застрелили нападника, порушено кримінальну справу за статтею "замах на вбивство".
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У соцмережах з'явилися фотографії вбитого: на них видно, що на ньому чорний одяг, до поясу пристебнута червона сумка.
Як повідомляє агентство СІА-ПРЕС з посиланням на джерела в силових структурах, на тілі нападника виявлений муляж бомби.
Однак у прес-службі управління МВС Росії в Ханти-Мансійському автономному окрузі повідомили, що "версія про те, що напад є терактом, не є основною".
За інформацією російських правоохоронців, особу нападника попередньо встановлено. Зараз перевіряються дані про його психічний стан.
За словами заступника директора департаменту охорони здоров'я Ханти-Мансійського автономного округу Владислава Нігматуліна, четверо поранених у результаті нападі перебувають у важкому стані, один - у стані середньої тяжкості, двоє відпущені додому після надання першої допомоги.
Мер Сургута Вадим Шувалов опублікував відеозвернення в соціальній мережі "ВКонтакте", в якому попросив жителів міста зберігати спокій і не робити поквапливих висновків.
Очільник Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін узяв розслідування подій у Сургуті під особистий контроль.
Раніше в місцевих ЗМІ та соціальних мережах з'явилася інформація про те, що кілька чоловіків в масках, озброєних ножами та вогнепальною зброєю, нападають на перехожих у центрі Сургута.
Місцеві портали також писали про двох нападників, одягнених "у чорні капюшони".
Суперечливі повідомлення про напад викликали паніку серед користувачів соцмереж. Багато хто відразу почав говорити про теракт і зізнавався, що страшно виходити на вулицю.
У п'ятницю чоловік з ножем накинувся на людей в центрі фінського міста Турку. У результаті двоє людей загинули, восьмеро отримали поранення. Поліція заявила, що розглядає напад як теракт.
За день до цього в центрі Барселони фургон врізався в натовп, в результаті чого 13 людей загинули і близько 130 постраждали.