У Бостоні готуються до протистояння

Копирайт изображения Reuters Image caption Альтернативна демонстрація в Бостоні проти учасників мітингу за "свободу слова"

Чиновники в Бостоні, штат Массачусетс, готуються до протистояння правих радикалів та антифашистів, які проводять акції в центрі міста.

Організатори консервативного "Мітингу за свободу слова" заявили, що не створюватимуть платформу для расизму чи фанатизму.

Сотні їхніх опонентів оточили відгороджену територію в центральному парку Бостона,де проходить мітинг. Поліція розділяє два ворожі натовпи.

Напруженість у суспільстві зросла після того, як демонстрації у Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія, минулими вихідними завершилися насильством і смертю жінки.

Поліція розслідує повідомлення про те, що деякі радикально налаштовані антифашисти планували напади з застосуванням кислоти на учасників мітингу та навіть поліцію.

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Кореспондент ВВС Алім Макбул повідомляє, що на консервативний мітинг зібралася лише жменька людей, які скупчилися біля оркестрового майданчика.

Сотні антифашистів повністю оточили місце, але поліція тримає обидва табори відокремленими, повідомляє наш кореспондент.

У двох милях від парку проходить ще одна акція протесту проти расизму, учасники якої, згідно з повідомленнями, прямують до парку.

Skip Twitter post by @AleemMaqbool "You look stupid" chant goes up among the thousands of anti-racism demonstrators facing the handful of "free speech" protestors in Boston — Aleem Maqbool (@AleemMaqbool) 19 серпня 2017 р.

Виступаючи перед початком суперницьких демонстрацій, комісар міської поліції сказав, що ніколи не бачив так багато людей, які "просто свідомо шукають конфронтацію".

"Мені здається, що непримиренна риторика дійсно вивела це на інший рівень, і це нас непокоїть", - заявив на прес-конференції комісар Вільям Еванс.

Організатори "Мітингу за свободу слова" заявили, що "дезінформація в засобах масової інформації" "прирівнює нашу організацію до тих, хто керував мітингом у Шарлоттсвіллі".

"Хоча ми стверджуємо, що кожна людина має право на свободу слова та захищаємо це основне право людини, ми не надаватимемо платформу для расизму чи фанатизму, - написала група на сторінці Facebook, присвяченій цій події. - Ми засуджуємо політику расизму та насильства".