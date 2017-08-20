АТО: бойовики обстріляли Зайцеве, кілька будинків згоріло вщент

Копирайт изображения Прес-центр штабу АТО

За минулу добу бойовики 30 разів порушили перемир'я, один військовий отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

На донецькому напрямку обстрілювали опорні пункти ЗСУ в Авдіївській промзоні, а також українські позиції на підступах до Кам'янки, Пісків та Верхньоторецького.

На луганському напрямку стріляли по Малиновому, Троїцькому, Новотошківського.

На маріупольському напрямку напруження і далі зберігається неподалік Старогнатівки.

Також у суботу бойовики з великокаліберних кулеметів обстрілювали будинки цивільних у селищі Зайцеве. Внаслідок обстрілу в житлових будинках і господарських будівлях виникла пожежа, вони згоріли вщент. Ніхто з місцевих не постраждав, додали в штабі.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.