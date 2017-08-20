У Криму звільнили 76-річного активіста Караметова

Копирайт изображения Скріншот відео FB-трансляції

В анексованому Криму напередодні увечері звільнили 76-річного активіста Сервера Караметова, якого арештували на 10 діб за одиночний пікет на підтримку одного з лідерів кримських татар Ахтема Чийгоза.

Зустрічати Караметова у суботу ввечері приїхали кримчани з різних міст і сіл півострова, повідомляє Крим.Реалії.

Онлайн-трансляцію зустрічі літнього активіста вела на своїй сторінці e Facebook донька одного з лідерів кримських татар Ільмі Умерова, Айше.

Сервера Караметова затримали 8 серпня у Сімферополі. Активіст пікетував так званий "Верховний суд Криму" у Сімферополі з вимогою звільнити заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахмета Чийгоза, незаконно затриманого у січні 2015 року.

"Суд" ухвалив стягнути з Караметова штраф у розмірі 10 тис. рублів і засудив до 10 діб адміністративного арешту за "опір співробітникам поліції".

14 серпня у Сімферополі четверо літніх чоловіків вийшли на одиночний пікет на підтримку Караметова, їх також затримали.

Одному із затриманих, Ярікулу Давлатову суд присудив штраф у розмірі 10 тисяч рублів. Про це повідомив його адвокат Едем Семедляєв. Трьох інших - відпустили.

Копирайт изображения AMNESTY.ORG.UA

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає, що переслідування кримських татар за одиночні пікети в Криму є демонстрацією "тотального несприйняття інакомислення на півострові".

Amnesty International закликала російську адміністрацію Криму відмовитися від затримань за адміністративні правопорушення і припинити переслідування за інакомислення на півострові.

Міністерство закордонних справ України повідомило, що протягом останнього місяця у Криму було винесено "як мінімум п'ять політично вмотивованих вироків, пов'язаних з позбавленням волі, сім осіб були заарештовані або оштрафовані".

Російські правоохоронні органи неодноразово заявляли, що мають достатньо доказів проти звинувачених і підозрюваних в ектремістській діяльності на території Криму.

За даними Центру громадянських свобод, на сьогодні понад 40 громадянин України, більшість із яких - кримські татари, перебувають за ґратами у Криму і Росії з підозрами у терористичній, диверсійній діяльності, у зазіханні на територіальну цілісність РФ. Україна вважає їх політичними в'язнями.