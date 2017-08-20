Аварія поїзда в Індії: 23 людини загинуло

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Щонайменше 23 людей загинуло, ще 60 отримали поранення після того, як на півночі Індії поїзд зійшов з рейок.

За повідомленням поліції, з рейок зійшло вісім вагонів. Це сталося біля міста Музаффарнагар, у штаті Уттар Прадеш, за 130 км від столиці Індії Делі.

Причина аварії, яка сталася у суботу ввечері, поки невідома.

Рятувальні роботи тривали усю ніч. На відеокадрах можна побачити, що вагони наїхали один на один.

Поїзд прямував до священного індуїстського міста Харидвар, у передгір'ї Гімалаїв, з Пурі, що на сході країни.

"Ми намагаємося витягнути з-під вагонів постраждалих і чекаємо на кисневий різак, щоби розпочати роботи", - заявив поліцейський Аяй Пандей на місці події.

За його словами, повноцінній рятувальній операції перешкоджає темрява, однак рятувальники намагаються зробити усе можливе.

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Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив співчуття родинам загиблих і пообіцяв надавати їм усю необхідну допомогу.

Аварії за участі поїздів є доволі розповсюдженим явищем в Індії. Залізниця перевозить понад 22 млн людей щодня попри те, що більшість устаткування застаріла.

Минулого року в залізничній аварії у штаті Уттар Прадеш загинуло 150 людей.