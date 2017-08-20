Аварія поїзда в Індії: 23 людини загинуло
Щонайменше 23 людей загинуло, ще 60 отримали поранення після того, як на півночі Індії поїзд зійшов з рейок.
За повідомленням поліції, з рейок зійшло вісім вагонів. Це сталося біля міста Музаффарнагар, у штаті Уттар Прадеш, за 130 км від столиці Індії Делі.
Причина аварії, яка сталася у суботу ввечері, поки невідома.
Рятувальні роботи тривали усю ніч. На відеокадрах можна побачити, що вагони наїхали один на один.
Поїзд прямував до священного індуїстського міста Харидвар, у передгір'ї Гімалаїв, з Пурі, що на сході країни.
"Ми намагаємося витягнути з-під вагонів постраждалих і чекаємо на кисневий різак, щоби розпочати роботи", - заявив поліцейський Аяй Пандей на місці події.
За його словами, повноцінній рятувальній операції перешкоджає темрява, однак рятувальники намагаються зробити усе можливе.
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив співчуття родинам загиблих і пообіцяв надавати їм усю необхідну допомогу.
Аварії за участі поїздів є доволі розповсюдженим явищем в Індії. Залізниця перевозить понад 22 млн людей щодня попри те, що більшість устаткування застаріла.
Минулого року в залізничній аварії у штаті Уттар Прадеш загинуло 150 людей.