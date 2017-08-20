Нацполіція знайшла викрадене службове авто

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Національна поліція викрила групу викрадачів, які у тому числі вкрали службовий автомобіль. Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв.

"Знешкодили групу 5 крадіїв автомобілів, які вкрали й авто Національної поліції і переховували в Обухівському районі", - написав Князєв у Тwitter.

За його словами, затримали трьох організаторів, тривають обшуки.

18 серпня у Києві невідомі викрали службовий автомобіль.

Поліція уточняла, що викрадений автомобіль виглядав як цивільний і не мав жодних ознак приналежності до правоохоронних органів. Хоча він і належить поліції.

У відомстві не уточняли, чий саме цей автомобіль. Проте раніше низка ЗМІ повідомляли, що зловмисники викрали службову машину одного із заступників керівника національної поліції.