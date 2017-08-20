В Іспанії поминають жертв нападів
Король Філіп та королева Летиція взяли участь у богослужінні у відомому Храмі Святого Сімейства (Sagrada Familia), щоби пом'янути 14 жертв нападів у Каталонії.
Поліція продовжує пошуки водія мікроавтобуса, який в'їхав у натовп перехожих на відомому туристичному проспекті Ла-Рамбла в Барселоні. Чотирнадцята людина загинула внаслідок наїзду авто у Камбрілсі.
За повідомленнями ЗМІ, джихадисти планували підірвати Sagrada Familia, спроектований відомим архітектором Антоніо Ґауді.
На поминальному богослужінні присутній також прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой. Заходи безпеки біля храму посилені.
У суботу королівське подружжя поклало квіти на місце атаки на бульварі Ла-Рамбла. Їх супроводжував мер Барселони та очільник Каталонії.
Також король і королева провідали жертв нападу в Барселоні у міській лікарні.
Пізніше у неділю футбольний клуб "Барселона" першу гру в сезоні в іспанській Ла Лізі. Очікується, що на стадіоні клубу "Камп Ноу" збереться 100 тисяч глядачі, також оголосять хвилину мовчання.
У суботу міністр внутрішніх справ Хуан Ігнасіо Зойдо заявив, що джихадистське угрупування, яке налічувало приблизно 12 осіб, повністю ліквідоване.
Водночас поліція продовжує пошуки підозрюваного - уродженця Мароко Юнеса Абуякуба, якого іспанські ЗМІ назвали ймовірним водієм фургона.
17-річний Мусса Укабір, якого раніше розшукували як головного підозрюваного, був одним із п'ятьох вбитих поліцією під час нападу в місті Камбрилс, на захід від Барселони.
Поліція заявляє, що підозрювані планували масштабніші та складніші напади.
За словами поліції, вибух у середу в будинку в місті Альканар позбавив учасників змови матеріалу для виготовлення бомб, тому вони скоїли простіші напади, використавши транспортні засоби як зброю.
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22-річний Абуякуб жив у місті Ріполь. Там заарештували трьох осіб і ще одну - в Альканарі.
Також тривають пошуки імама мечеті Ріполі, звідки походила більшість членів угруповання. Поліція обшукала його квартиру.
Імам раптово залишив мечеть у червні і досі його там не бачили. За інформацією іспанських ЗМІ, він міг загинути у вибуху будинку в Альканарні.
Хто підозрювані?
- Вбиті: П'ятьох підозрюваних джихадистів поліція застрелила в Камбрілсі. Серед них були Мусса Укабір, 17 років, Саїд Аалла, 18, Мохамед Хішамі, 24, і двоє не названих чоловіків
- Арештовані: Троє в місті Ріполь: Дрісс Укабір, 28, брат Мусси. Він сам прийшов у поліцію і повідомив, що його документи вкрали, щоб орендувати фургон, який був використаний у нападі в Барселоні. Сахал Каріб, 34, і Мохаммеж Аалла, 27. Ще один чоловік, особу якого не називають, був заарештований в Альканарі, де в середу вибухнув будинок
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Як розгорталися події?
- Альканар, уночі в середу: Вибух прогримів у будинку в цьому містечку, що за 200 км на південь від Барселони. Одна людина загинула. Начальник поліції Жозеп Луїс Траперо заявив, що мешканці того будинку "готували саморобний вибуховий пристрій". Каталонський урядовець згодом повідомив, що в нападі на Ла-Рамбла планували використати газові балони
- Барселона, четвер 16:50 (14:50 GMT): білий фургон Fiat на швидкості проїхав центром Барселони, вбивши 13 людей і поранивши десятки інших. Водій утік пішки
- Вік, четвер 18:30: поліція знайшла другий фургон, як вважають, для втечі, за 80 км на північ від Барселони
- Сан-Жюс-Дасберн, четвер 19:30: автомобіль в'їхав у блокпост на околицях Барселони. У салоні виявлено мертвого чоловіка, але міністерство внутрішніх справ заперечило, що він загинув унаслідок стрілянини поліцейських. Слідство триває, але урядовці не вважають загиблого пов'язаним із нападом на Ла-Рамбла.
- Камбрілс, п'ятниця 01:00: Другий напад з автомобілем у курортному містечку на південь від Барселони. Поліція застрелила п'ятьох підозрюваних, яких вважають пов'язаними з нападом на Ла-Рамбла