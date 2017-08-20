В Іспанії поминають жертв нападів

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Король Філіп та королева Летиція взяли участь у богослужінні у відомому Храмі Святого Сімейства (Sagrada Familia), щоби пом'янути 14 жертв нападів у Каталонії.

Поліція продовжує пошуки водія мікроавтобуса, який в'їхав у натовп перехожих на відомому туристичному проспекті Ла-Рамбла в Барселоні. Чотирнадцята людина загинула внаслідок наїзду авто у Камбрілсі.

За повідомленнями ЗМІ, джихадисти планували підірвати Sagrada Familia, спроектований відомим архітектором Антоніо Ґауді.

На поминальному богослужінні присутній також прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой. Заходи безпеки біля храму посилені.

У суботу королівське подружжя поклало квіти на місце атаки на бульварі Ла-Рамбла. Їх супроводжував мер Барселони та очільник Каталонії.

Також король і королева провідали жертв нападу в Барселоні у міській лікарні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Король Філіп та королева Летиція взяли участь у поминальному богослужінні

Пізніше у неділю футбольний клуб "Барселона" першу гру в сезоні в іспанській Ла Лізі. Очікується, що на стадіоні клубу "Камп Ноу" збереться 100 тисяч глядачі, також оголосять хвилину мовчання.

У суботу міністр внутрішніх справ Хуан Ігнасіо Зойдо заявив, що джихадистське угрупування, яке налічувало приблизно 12 осіб, повністю ліквідоване.

Водночас поліція продовжує пошуки підозрюваного - уродженця Мароко Юнеса Абуякуба, якого іспанські ЗМІ назвали ймовірним водієм фургона.

17-річний Мусса Укабір, якого раніше розшукували як головного підозрюваного, був одним із п'ятьох вбитих поліцією під час нападу в місті Камбрилс, на захід від Барселони.

Поліція заявляє, що підозрювані планували масштабніші та складніші напади.

За словами поліції, вибух у середу в будинку в місті Альканар позбавив учасників змови матеріалу для виготовлення бомб, тому вони скоїли простіші напади, використавши транспортні засоби як зброю.

22-річний Абуякуб жив у місті Ріполь. Там заарештували трьох осіб і ще одну - в Альканарі.

Також тривають пошуки імама мечеті Ріполі, звідки походила більшість членів угруповання. Поліція обшукала його квартиру.

Імам раптово залишив мечеть у червні і досі його там не бачили. За інформацією іспанських ЗМІ, він міг загинути у вибуху будинку в Альканарні.

Хто підозрювані?

Копирайт изображения AFP Image caption (Зліва направо) Мусса Укабір, Саїд Аалла, Мохамед Хішамі і Юнес Абуякуб

Вбиті: П'ятьох підозрюваних джихадистів поліція застрелила в Камбрілсі. Серед них були Мусса Укабір, 17 років, Саїд Аалла, 18, Мохамед Хішамі, 24, і двоє не названих чоловіків

П'ятьох підозрюваних джихадистів поліція застрелила в Камбрілсі. Серед них були Мусса Укабір, 17 років, Саїд Аалла, 18, Мохамед Хішамі, 24, і двоє не названих чоловіків Арештовані: Троє в місті Ріполь: Дрісс Укабір, 28, брат Мусси. Він сам прийшов у поліцію і повідомив, що його документи вкрали, щоб орендувати фургон, який був використаний у нападі в Барселоні. Сахал Каріб, 34, і Мохаммеж Аалла, 27. Ще один чоловік, особу якого не називають, був заарештований в Альканарі, де в середу вибухнув будинок

Троє в місті Ріполь: Дрісс Укабір, 28, брат Мусси. Він сам прийшов у поліцію і повідомив, що його документи вкрали, щоб орендувати фургон, який був використаний у нападі в Барселоні. Сахал Каріб, 34, і Мохаммеж Аалла, 27. Ще один чоловік, особу якого не називають, був заарештований в Альканарі, де в середу вибухнув будинок У розшуку: Юнес Абуякуб, якого тепер вважають водієм фургона, що врізався на швидкості в натовп на Ла-Рамбла

Як розгорталися події?