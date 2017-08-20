У Києві чоловік влаштував стрілянину в автобусі

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У Києві вечері 19 серпня у автобусі п'яний чоловік влаштував бійку зі стріляниною. Про це повідомила Національна поліція Києва.

За повідомленням, подія сталася на Петрівці.

"Під час руху транспортного засобу, чоловік, перебуваючи напідпитку, намагався потрапити до кабіни водія. Це помітив один із пасажирів та почав заспокоювати його. У відповідь чоловік тричі вистрілив з травматичного пістолета в обшивку автобуса", - йдеться в повідомленні.

У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Чоловіки продовжили з'ясовувати стосунки на зупинці громадського транспорту.

Пасажир, який вгамовував нетверезого незнайомця, декілька разів його вдарив і пішов у невідомому напрямку.

На місці події слідчі вилучила пістолет для відстрілу гумовими кулями та три гільзи.

41-річного чоловіка, який стріляв, забрала "швидка допомога", але з лікарні чоловік втік, відмовившись від медичної допомоги.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, додали в поліції.