Єлизавета ІІ не зречеться престолу на користь принца Чарльза - Sunday Times

Копирайт изображения AFP Image caption Єлизавета ІІ перебуває на британському престолі вже понад 65 років

Британська королева Єлизавета II не збирається складати свої повноваження на користь принца Чарльза, оскільки борг перед нацією для неї на першому місці, пише британське видання Sunday Times.

Недільна газета посилається на власні джерела, близькі до королівського двору, і розвінчує нещодавні чутки про те, що королева, якій у квітні виповнилося 91 рік, планує відійти від справ і передати владу своєму старшому синові принцу Чарльзу.

Єлизавета II перебуває на троні вже 65 років - довше за усіх живих монархів у світі, проте інформовані особи при королівському дворі підтвердили газеті, що вона як і раніше не збирається в найближчому майбутньому запроваджувати в дію Акт про регентство.

"Як повідомили Sunday Times три різні високопоставлені джерела, ні Букінгемський палац, ні Кларенс-хаус [офіційна резиденція принца Чарльза] не мають планів щодо регентства", - пише газета.

Офіційні особи в Букінгемському палаці нагадали Sunday Times про обіцянку, яку дала королева народу в свій 21-й день народження: "Я оголошую... що все моє життя, буде воно довгим чи коротким, буде присвячене служінню вам".

Відповідно до Акту про регентство 1937 року монарх може передати владу своєму законному спадкоємцю у разі своєї непрацездатності через хворобу, що буде письмово підтверджено трьома або більше довіреними особами королеви, головою палати лордів, спікером палати громад і главою державних архівів.

Останній раз регентство в Британії існувало в період з 1811 по 1820 роки, коли внаслідок душевної хвороби король Георг III не зміг керувати країною і влада перейшла до його старшого сина Георга, призначеного принцом-регентом. Згодом він став королем Георгом IV.

Чутки про те, що королева може передати справи своєму наступникові, знову з'явилися після того, як на початку серпня її чоловік 96-річний принц Філіп офіційно відійшов від справ.

Sunday Times пише, що нібито королева сказала своєму найближчому оточенню, що теж може піти на відпочинок, якщо залишатиметься на троні до 95 років, тобто через чотири роки.

У 2013 році королева Нідерландів зреклася престолу на користь свого сина Віллема-Олександра, а наступного року іспанський король Хуан Карлос поступився місцем на троні своєму синові Філіпу.

Однак Sunday Times цитує одне зі своїх джерел, яке спростувало таку ймовірність для британського монарха: "Поки вона здорова, незалежно від віку, регентство, на мій погляд, неможливе. Просто інші члени королівської сім'ї можуть робити більше".

Після того, як принц Філіп у 96 років пішов на пенсію, королева через свого особистого секретаря сера Крістофера Гайдта дала зрозуміти, що члени її сім'ї повинні більше уваги приділяти державним справам, а не "особистим заходам", як висловилося одне з джерел газети.

Сама Єлизавета II вже не їздить у далекі закордонні поїздки, які потребують тривалого перельоту; від її імені та за дорученням їх здійснює принц Чарльз зі своєю дружиною герцогинею Корнуольскою. Цього року, наприклад, вони побували в Канаді з офіційним візитом.

Крім принца Вельського виконувати різні церемоніальні обов'язки королеві також допомагає її донька принцеса Анна і внук принц Вільям, який у липні цього року пішов зі своєї роботи пілотом вертольоту медичної авіації, щоб зосередитися на обов'язках палацу.

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Опитування, проведене дослідницькою групою ICM напередодні 20-ї річниці смерті принцеси Діани, показало, що 51% опитаних британців хочуть бачити наступним на троні саме принца Вільяма, однак, якщо принц Чарльз стане наступним королем, то в такому випадку 36% висловилися за те, щоб його дружина Камілла називалася принцесою-консорт, а не королевою.

Газета цитує голову міжпартійної парламентської групи Ендрю Розінделла, який сказав, що зараз, коли Британія готується до виходу з Євросоюзу, як ніколи важливо, щоби королева залишалася главою держави.

"Втрата її як глави держави в цей момент нашої історії не знайде відгуку в народі та не послужить на користь країні", - цитує Розінделла газета.

Sunday Times нагадує, що минулого року під час важкої застуди, яка тривала кілька тижнів, королева продовжувала регулярно працювати з державними документами.