Ірак: сили безпеки почали наступ на "ІД" у Таль-Афарі
Іракська армія почала наступ на останнє велике місто у країні, яке зайняли бойовики "Ісламської держави".
Під час телевізійної промови прем'єр-міністр країни Хайдер аль-Абаді заявив, що джихадисти мають "здатися або померти".
Наприкінці він звернувся до іракської армії: "Увесь світ підтримує вас".
Іракські сили з повітря підтримує міжнародна коаліція на чолі зі США.
Сили коаліції націлилися на Таль-Афар після того, як у липні звільнили Мосул від "ІД". Джихадисти зайняли Таль-Афар у 2014 році.
Місто розташоване на прямому шляху між Мосулом і сирійським кордоном, раніше це був головний маршрут для постачання бойовиків.
Іракські бойові літаки бомбардували позиції "ІД" у Таль-Афарі протягом кількох днів, під час підготовки до наземних операцій.
У коаліції повідомляють, що у місті та у прилеглих до нього районах, перебуває від 50 до 100 тисяч цивільних.
Генерал-лейтенант армії США Стівен Таунсенд, командувач американськими та коаліційними силами в Іраку та Сирії, також привітав наступ.
Він сказав: "Операція іракських сил безпеки для звільнення Таль-Афара є ще однією важливою боротьбою, яку треба виграти і убезпечити країну та її громадян від "ІД".
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Минулого місяця старший іракський полководець, який колись раніше був мером Таль-Афара, заявив, що в місті перебувало від 1500 до 2000 бойовиків, разом із їхніми сім'ями.
Генерал-майор Наджм аль-Джабурі раніше заявив Reuters, що джихадисти "виснажені та деморалізовані". Він сказав, що нова операція не буде такою ж запеклою, як у Мосулі: тоді бойові дії тривали майже дев'ять місяців і завдали сильного удару по іракським силам.
Він також зазначив, що лише одна частина Таль-афару має такі ж вузькі вулиці, як у Старому місті Мосула. Тоді наступ коаліції просувався повільно через вузькі вулиці і активний спротив бойовиків.
Окрім Таль-Афару, "ІД" контролює території навколо Хавії за 170 км на південний схід, а також від Ани до Аль-Каїма в долині річки Євфрат, 220 км на південь.