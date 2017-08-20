Ірак: сили безпеки почали наступ на "ІД" у Таль-Афарі

Копирайт изображения AFP Image caption Місто розташоване на прямому шляху між Мосулом і сирійським кордоном

Іракська армія почала наступ на останнє велике місто у країні, яке зайняли бойовики "Ісламської держави".

Під час телевізійної промови прем'єр-міністр країни Хайдер аль-Абаді заявив, що джихадисти мають "здатися або померти".

Наприкінці він звернувся до іракської армії: "Увесь світ підтримує вас".

Іракські сили з повітря підтримує міжнародна коаліція на чолі зі США.

Сили коаліції націлилися на Таль-Афар після того, як у липні звільнили Мосул від "ІД". Джихадисти зайняли Таль-Афар у 2014 році.

Місто розташоване на прямому шляху між Мосулом і сирійським кордоном, раніше це був головний маршрут для постачання бойовиків.

Іракські бойові літаки бомбардували позиції "ІД" у Таль-Афарі протягом кількох днів, під час підготовки до наземних операцій.

У коаліції повідомляють, що у місті та у прилеглих до нього районах, перебуває від 50 до 100 тисяч цивільних.

Генерал-лейтенант армії США Стівен Таунсенд, командувач американськими та коаліційними силами в Іраку та Сирії, також привітав наступ.

Він сказав: "Операція іракських сил безпеки для звільнення Таль-Афара є ще однією важливою боротьбою, яку треба виграти і убезпечити країну та її громадян від "ІД".

Минулого місяця старший іракський полководець, який колись раніше був мером Таль-Афара, заявив, що в місті перебувало від 1500 до 2000 бойовиків, разом із їхніми сім'ями.

Генерал-майор Наджм аль-Джабурі раніше заявив Reuters, що джихадисти "виснажені та деморалізовані". Він сказав, що нова операція не буде такою ж запеклою, як у Мосулі: тоді бойові дії тривали майже дев'ять місяців і завдали сильного удару по іракським силам.

Він також зазначив, що лише одна частина Таль-афару має такі ж вузькі вулиці, як у Старому місті Мосула. Тоді наступ коаліції просувався повільно через вузькі вулиці і активний спротив бойовиків.

Окрім Таль-Афару, "ІД" контролює території навколо Хавії за 170 км на південний схід, а також від Ани до Аль-Каїма в долині річки Євфрат, 220 км на південь.