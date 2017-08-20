Напад у Барселоні: загинув британський хлопчик

Image caption Дід Джуліана Тоні Кадман раніше заявляв про зникнення хлопчика безвісти

Семирічний хлопчик із подвійним громадянством Британії та Австралії був убитий під час нападу в Барселоні, підтвердила каталонська поліція.

Сім'я Джуліана Кадмана раніше казала, що він загубився під час нападу і його доля невідома. Як повідомляє ABC Australia, матір хлопчика є серед критично поранених.

Він є одним із 13 людей, які були убиті внаслідок наїзду вантажівки на людей у Барселоні у четвер.

Його сім'я сказала, що вони "пам'ятатимуть його посмішки та і триматимуть його дорогу пам'ять у своїх серцях".

Дід Джуліана Тоні Кадман раніше заявляв про зникнення хлопчика безвісти, і закликав людей розповсюдити фотографію дитини.

У його профілі на Facebook повідомляється, що пан Кадман перебуває у Гіллінгемі в Дорсеті, але живе у Сіднеї.

За його словами, прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що влада Великої Британії терміново розшукує дитину із подвійним громадянством.

Вона засудила напади і сказала, що Британія "стоїть пліч-о-пліч із Іспанією у протистоянні злому тероризму".

Відповідальність за напад на себе взяла "Ісламська держава".