У Тихому океані знайшли крейсер "Індіанаполіс", який затонув у 1945 році

Копирайт изображения AFP Image caption "Індіанаполіс". Знімок зроблений в 1937 році в Перл-Харборі

Уламки американського важкого крейсера "Індіанаполіс" виявили в Тихому океані через 72 роки після того, як корабель був затоплений японським підводним човном.

Корабель виявили на глибині 5,5 кілометрів. Точне місце не розголошують.

"Індіанаполіс" затонув 30 липня 1945 року, коли повертався після секретної місії по доставці частин для атомної бомби, яка потім була скинута на Хіросіму.

На борту корабля перебували майже 1200 військових, врятувати вдалося 316 людей. Це найбільша втрата в історії американського військового флоту і наймасовіша гибель особового складу.

"Індіанаполіс" торпедувала японська субмарина у філіппінському морі. Корабель пішов під воду дуже швидко - всього за 12 хвилин. Через це місцезнаходження крейсера протягом довгих років було загадкою.

300 людей потонули разом із кораблем, інші зазнали зневоднення, галюцинацій і нападів акул. Оскільки американські військові бази не отримали сигнал лиха з корабля, то людей, що вижили змогли знайти лише через чотири дні після лиха.

Копирайт изображения Paul Allen Image caption Пошукова група зрозуміла, що знайшла "Індіанаполіс" завдяки маркуванню на корпусі корабля

Уламки крейсера виявила в п'ятницю група з 13 цивільних дослідників під керівництвом співзасновника компанії Microsoft Пола Аллена, який назвав знахідку історичною.

Корабель став відомий завдяки своїй останній, секретній операції під назвою "Малюк" з доставки компонентів для створення атомної бомби на острів Тініан, де перебувала американська військова база.

Через чотири для після доставки частин "Індіанаполіс" затонув - менш ніж за тиждень до того, як першу атомну бомбу скинули на японську Хіросіму.

Копирайт изображения Paul Allen Image caption На деяких фрагментах збереглася назва корабля "Індіанаполіст CA-35. Це допомогло впізнати корабель

Іншу бомбу скинули на Нагасакі, вона називалася "Товстун". Внаслідок двох цих атак загинули десятки тисяч людей, а Японія була змушена капітулювати.

"Ми американці, і ми маємо бути вдячними команді за їхню мужність, завзятість і жертву за тих жахливих обставин. Попри те, що наші пошуки інших уламків продовжаться, я сподіваюся, що усі, хто пов'язаний із цим історичним кораблем, відчують спокій через цю довгоочікувану знахідку", - йдеться у заяві пана Аллена.

Пошуковий корабель Пола Аллена не вперше займається пошуками кораблів, які затонули під час Другої світової війни. Раніше команда знайшла уламки японського військового корабля і італійський міноносець.