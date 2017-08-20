В Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки

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До 22 серпня на всій території України, окрім Одеської та Закарпатської областей, буде надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

"Саме громадяни досить часто нехтують правилами пожежної безпеки, особливо під час оголошення пожежонебезпечного періоду, викидаючи недопалки на узбіччя доріг, залишаючи сміття у лісах або спалюючи його на присадибних ділянках", - зазначили рятувальники.

У ДСНС підкреслили, впродовж суботи в Україні виникло 555 загорянь на відкритих територіях.

"Зокрема, масштабні лісові пожежі виникли цими днями у Дніпропетровській області на території одразу двох лісництв: Петропавлівського та Павлоградського", - уточнили у відомстві.