США: помер актор Джеррі Льюїс

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Актор Джеррі Льюїс, один із найуспішніших комедіантів у Голлівуді, помер у віці 91 року, повідомляють американські ЗМІ.

Його 10-річне партнерство із Діном Мартіном принесло їм славу та успіх. Вони співпрацювали у 16 картинах.

Пан Льюїс мав найбільші гонорари у Голівуді, славу йому принесли фільми "Посильний", "Сіндерфелла" та "Божевільний професор".

У 1995 році вважався актором, який отримував найбільші гонорари в історії Бродвею, зокрема у ролі пана Еппгейта в мюзиклі "Бісові Янкі".

Актор помер у своєму будинку в Лас-Вегасі, повідомляє Las Vegas Review-Journal.