П'ятеро військових дістали поранення в АТО - штаб

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За минулу добу двоє українських військових дістали поранення в АТО, ще троє - бойові травми, повідомляє штаб АТО на своїй сторінці у Facebook.

Загалом зафіксовано 47 обстрілів з боку бойовиків.

За даними штабу, на донецькому напрямку сепаратисти застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети, мінометів різних калібрів, 122 мм артилерію, а також випустив 16 снарядів із переносної реактивної пускової установки Град "Партизан".

На приморському напрямку бойовики відкривали вогонь із гранатометів і стрілецької в районі Водяного, Красногорівки, Павлополя, Мар'їнки й Талаківки. Зі стрілецької зброї вони обстрілювали будинки мирних мешканців у Мар'їнці, повідомляє штаб АТО.

На луганському напрямку наприкінці доби бойовики з гранатометів обстрілювали позиції сил АТО неподалік Кримського та Новоолександрівки.

Актуальної інформації з іншої сторони наразі немає.