Експерти закликають заборонити "роботів-вбивць"
Більш як 100 провідних експертів з роботів попереджають ООН вжити заходів, щоб запобігти розвиткові "роботів-вбивць".
У листі до організації провідні фахівці у галузі штучного інтелекту, зокрема мільярдер Ілон Маск та один із засновників компанії DeepMind Мустафа Сулейман, попередили про можливу "третю революцію у війні".
"Летальна автономна" технологія - це "скринька Пандори", і час тут має велике значення.
116 експертів закликають ООН заборонити використання штучного інтелекту для керування зброєю.
"Коли таку технологію розроблять, збройні конфлікти можуть розвернутися у такому масштабі, якого (людство) ще не бачило, і з часом розвиватимуться швидше, ніж це зможе усвідомити людина", - йдеться в листі.
"Це може бути зброя терору, зброя, яку деспоти й терористи використовуватимуть проти ні в чому неповинних людей, і зброя, систему якої можна заламати, щоб використати у небажаних цілях". - пояснюється в тексті звернення.
Лист від експертів з технологій написаний стривоженим тоном і попереджає, що "в нас немає часу думати довго".
"Коли скриньку Пандори відкрити, закрити її буде дуже важко".
Експерти називають технологію автономної зброї "морально неправильною" і закликають занести її у список зброї, забороненої ООН.
Зустріч групи ООН щодо автономного озброєння була запланована на понеділок, але її відклали до листопада.
Раніше у комітетах ООН обговорювали можливу заборону на технологію "роботів-вбивць".
У 2015 більше тисячі експертів, науковців та дослідників, зокрема Стівен Гокінг, Ілон Маск та співзасновник Apple Стів Возняк, опублікували лист, в якому попереджали про небезпеку застосування автономної зброї.
Що таке "робот-вбивця"?
Робот-вбивця - це повністю автоматизовна зброя, яка може обирати й уражати цілі без втручання людини. Зараз такої технології не існує, але прогрес в розвитку технологій наближає її появу.
Прибічники роботів-вбивць упевнені, що чинних законів, які регулюють військові дії, цілком достатньо, аби вирішити будь-які проблеми, пов'язані із застосуванням технології, і вважають, що у разі виникнення непередбаченої ситуації, на технологію потрібно буде накласти мораторій, а не жорстку заборону.
Однак противники технології стверджують, що вона становить загрозу людству, і всі автоматичні "функції вбивства" мають бути заборонені.