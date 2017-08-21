Чи можуть теракти в Барселоні вплинути на незалежність Каталонії?

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Рівно 10 років тому відбулася подія, яка мала величезний вплив на відносини між Каталонією і рештою Іспанії. В Європі почалася фінансова криза, після того, як французький банк BNP Paribas заморозив свої фонди через побоювання з приводу американських ризикованих іпотечних кредитів - і в результаті Іспанію затягнуло в глибоку рецесію.

Це дало привід прихильникам каталонської незалежності згадати старі образи і заявити, що їхній багатий регіон знову став жертвою некомпетентного уряду в Мадриді.

Тепер до Іспанії повернувся зовнішній фактор зовсім іншого виду - джихадистський терор, якого країні вдавалося уникати протягом 13 років після вибухів приміських поїздів в Мадриді в 2004 році.

Цього разу під удар потрапила сама Каталонія, менш ніж за два місяці до призначеного тут - нехай і неофіційного - референдуму про незалежність.

І хоча немає жодних підстав припускати, що Барселона стала об'єктом нападу з якоїсь особливої причини (а не просто тому що вона Барселона), - чи можуть чинні теракти зіграти на руку Мадриду і послабити боротьбу каталонців за незалежність?

Можливо, на це вказує те, що короля Іспанії зустріли на Площі Каталонії оплесками?

Мабуть, що ні.

Коли король Філіп і прем'єр Іспанії Маріано Рахой вийшли на головну площу міста разом з президентом Каталонії Карлесом Пучдемонтом і мером Барселони Адой Колау, вони зробили це виключно для поминання загиблих.

"Чи могли король і прем'єр не приїхати до Барселони ?!" - поставив риторичне питання професор політології університету Малаги Мануель Аріас-Мальдонадо. І сам же відповідає: "У них не було іншого вибору".

Копирайт изображения ВВС Image caption Каталонські прапори у Барселоні всюди

А ще один професор - журналістики та комунікації у Центральному університеті Каталонії і активний діяч руху за незалежність Адрія Альсіна Леаль - вважає, що "прояви солідарності потрібно вітати, звідки б вони не виходили".

"Цілком природно, що вони приїхали. Я не став би надавати цьому якою б то не було додатковий сенс", - говорить він.

Аріас-Мальдонадо вважає, що трагічні події в Барселоні, можливо, навіть змусили Рахоя і Пучдемонта проявити єдність і солідарність один з одним - хай і неохоче.

"Хоча є, звичайно, і важливі дрібниці: згадка в мові Пучдемонта" каталонського характеру ", заклик Рахоя співпрацювати і забути все, що розділяє нас перед обличчям більшої небезпеки", - перераховує професор.

Скільки триватиме солідарність?

Тиха солідарність між Мадридом і сепаратистами, яка наступила після теракту, може швидко закінчитися з закінченням у неділю триденного офіційного трауру.

Всі політичні кампанії на цей час припинені, і на бульварі Ларамбла я не бачив жодних ознак наближення референдуму, якщо не брати до уваги неофіційного прапора незалежної Каталонії в магазинах з однією зіркою.

Сепаратисти, однак, розлючені тим, як деякі великі іспанські газети зуміли повернути барселонську трагедію проти них.

Зокрема, El País в редакційній статті пише, що напад такого масштабу має позбавити каталонців ілюзій і переконати їх забути про незалежність.

"Такого роду риторика явно надмірна", - переконаний професор Леаль.

Однак справжня боротьба за серця і уми йде в соцмережах.

Деякі прихильники незалежності, як вказує професор Аріас-Мальдонадо, захоплюються реакцією каталонської влади, яка продемонстрували, на їхню думку, готовність провінції існувати у вигляді самостійної держави.

"Дехто навіть почав стверджувати, що у вільній Каталонії такого б не сталося", - говорить він.

Професор Леаль каже, що він, як і інші члени Національної асамблеї Каталонії, яка виступає за проведення референдуму про незалежність, проявляють стриманість під час трауру.

Однак, коли кампанія відновиться, асамблея буде відкрито дотримуватися своїх цінностей відповідно до демократичних принципів.

З іншого боку, він говорить: "Нам дійсно потрібно більш прицільно орієнтуватися на тих, хто ще не вирішив, як голосувати і чи голосувати взагалі".

Чому всі говорять про каталонську поліцію?

Одним з найяскравіших явищ останніх декількох днів став нескінченний прояв справжньої любові до поліції Каталонії. Люди аплодували поліцейським на вулицях за роботу щодо встановлення безпеки в регіоні та відстеження джихадистів.

Копирайт изображения ВВС Image caption На вулицях Барселони зараз багато озброєної поліції

Каталонський письменник Берна Дедеу в своїй колонці під назвою "Сім годин незалежності" стверджує, що швидке реагування поліцейських і аварійних служб Каталонії підтвердило, що регіон "діяв як справжня влада".

Він також підкреслює, що Іспанія відмовила каталонській поліції в прямому доступі до баз даних європейських поліцейських, надавши його при цьому поліції Країни Басків (проте минулого місяця вже обговорювалася можлива зміна цієї ситуації).

Проте підхід каталонської влади до питань безпеки перед нападом не можна назвати бездоганним.

Професор Аріас-Мальдонадо зазначає, що мерія Барселони відмовилася від установки бар'єрів від транспортних засобів на бульварі Рамбла, попри відповідну рекомендацію міністерства внутрішніх справ Іспанії після нападу на різдвяний ринок в Берліні.

Він також зазначає, що вибух в будинку в Альканарі безпосередньо перед нападом спочатку поліція невірно сприйняла, як подію, пов'язану з наркотиками.

"Незрозуміло, чому це сталося і чому після цієї події не посилили заходи безпеки", - говорить він.

"Тим не менш головне - це громадська думка. Якщо громадська думка говорить, що каталонська поліція впоралася добре, то така точка зору буде на руку справі сепаратистів", - зазначає професор.

Наскільки сильне бажання відокремлення?

"Важко сказати, - говорить політолог з університету Малаги. - Згідно з опитуваннями, сепаратистські налаштовані зараз близько 41% каталонців, останнім часом цифри знижуються. І близько 49% проти відділення. Це дані офіційних каталонських опитувань громадської думки. Як терористична атака вплине на цю ситуацію? Хто знає? Я думаю, не дуже, а якщо так, то це посилить сторону юніоністів".

Копирайт изображения AFP Image caption Так виглядала Барселона у вересні 2015 року, в останні дні кампанії

"В решті, я не думаю, що суть дебатів про незалежність зміниться, тому що сама ситуація по суті не змінилася", - вважає професор Леаль.

Коли я сказав, що підтримка незалежності йде на спад, професор скептично відгукнувся про опитування, наполягаючи, що основа сепаратистських настроїв і раніше сильна.

"Я не знаю нікого, хто був би прихильником незалежності - а потім перестав ним бути", - говорить він.

Він каже так само пристрасно, як і в листопаді 2014 року, коли ми зустрілися під час проведення пробного (який не мав юридичної сили) референдуму в Каталонії.

Тоді майже два мільйони людей взяли участь в голосуванні, попри спроби Мадрида заборонити референдум, і 80% вибрали незалежність (згідно з каталонськими цифрами).

Втім, дещо з того часу точно змінилося: економіка Іспанії відновлюється.

Для прем'єра Іспанії, майстра затяжної гри, це може стати козирною картою.