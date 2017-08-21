Біля Сінгапуру есмінець США зіткнувся з танкером

Копирайт изображения Reuters Image caption Аварія сталась о 5 ранку за місцевим часом, о 18:00 за Києвом

В результаті зіткнення американського есмінця і нафтового танкера поблизу берегів Сінгапуру десять матросів вважаються зниклими безвісти, п'ятеро отримали поранення.

Це сталося в неділю ввечері, коли есмінець Джон С. Маккейн готувався до зупинки у порту на схід від Сінгапуру.

Наразі триває пошукова операція.

Американський військовий корабель отримав пошкодження одного з бортів .

Копирайт изображения Reuters Image caption Американський військовий корабель своїм ходом прямує до військової бази

Нафтовий танкер Alnic MC, який йшов під ліберійським прапором, отримав пошкодження над ватерлінією. Ніхто з команди не постраждав. Розливу нафти немає.

Копирайт изображения MALAYSIAN NAVY CHIEF Image caption Танкер, з яким зіткнувся есмінець

Танкер має тоннаж 30 тис. тонн, що в тричі перебільшує тоннаж есмінця і приблизно на 30 метрів довший.

Військові гелікоптери США, Сінгапуру і військово-морські сили Малайзії проводять пошуково-рятувальну операцію.

Копирайт изображения US NAVY

За повідомленням ВМС США, чотири моряки мають поранення, які не загрожують життю. П'ятий поранений не потребував госпіталізації. Есмінець зараз прямує до військової бази Чангі. Танкер до порту Сінгапура.

Копирайт изображения Reuters Image caption Поранених доправили до госпіталю

Есмінець Джон С. Маккейн названий на честь батька і діда сенатора Джона Маккейна, двох адміралів флоту США.

Пан Маккейн написав у Twitter , що вони з дружиною моляться за моряків. Наші думки і молитви з моряками, написав у Twitter президент США Дональд Трамп.