Київ: від лептоспірозу загинула людина
Від початку року в Києві зареєстровано вісім випадків інфекційного захворювання лептоспіроз, один чоловік помер. Про це повідомив в.о. директора Київського лабораторного центру МОЗ Сергій Чумак.
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За його словами, хворий спочатку займався самолікуванням, лише на сьомий день звернувся до лікарні. Його помістили в реанімацію, але було пізно.
Інкубаційний період цього інфекційного захворювання становить від 1 до 20 діб.
Симптоми лептоспірозу такі: висока температура, нежить. Після цього хвороба вражає нирки, печінку, серцево-судинну систему.
Основний шлях передачі хвороби - контактний.
Збудниками хвороби можуть бути гризуни, свійські тварини, лисиці. Лептоспіри виділяються з сечею, вони потрапляють на харчі та у воду.
Заразитися можна під час купання або вживання інфікованої їжі.