Водія, який вбив 13 людей у Барселоні, шукають по всій Європі

Копирайт изображения EL PAIS Image caption На кадрах з відеоспостереження видно, як після атаки, ймовірно, Абуякуб тікає пішки

Пошуки водія, який на фургоні в'їхав у натовп у Барселоні, де загинули 13 людей, розширили на всю Європу. Про це повідомляє влада Каталонії.

Мікроавтобус в'їхав у натовп перехожих на відомому туристичному проспекті Ла-Рамбла в Барселоні. Чотирнадцята людина загинула внаслідок наїзду авто у Камбрілсі.

Поліція повідомила, що встановила особу водія, але не буде оприлюднювати імені.

Представник каталонської влади Джоакім Форн заявив, що все вказує на те, що водієм був Юнес Абуякуб. Ще раніше це ім'я називали іспанські ЗМІ. Абуякуба називали уродженцем Марокко.

Правоохоронці не виключають можливість, що водій перетнув кордон з Францією. На кадрах з відеоспостереження видно, як після атаки чоловік тікає пішки.

Поліція розслідує ймовірність того, що за 1,5 години після теракту цей чоловік вбив ножем іспанця і вкрав його машину.

Напередодні керівник поліції Каталонії Джозеф Луїс Траперо заявив, що з 12 підозрюваних лише один чоловік, ймовірно Абуякуб залишається на свободі. Четверо - під арештом, рештки двох знайшли, але ще не ідентифікували. П'ятьох вбили у Камбрілсі.

Поліція заявляє, що підозрювані планували масштабніші та складніші напади.

За словами поліції, вибух у середу в будинку в місті Альканар позбавив учасників змови матеріалу для виготовлення бомб, тому вони скоїли простіші напади, використавши транспортні засоби як зброю.

В Іспанії напередодні поминали жертв двох нападів. Король Філіп та королева Летиція взяли участь у богослужінні у Храмі Святого Сімейства (Sagrada Familia).

Хто підозрювані?

Копирайт изображения AFP Image caption (Зліва направо) Мусса Укабір, Саїд Аалла, Мохамед Хішамі і Юнес Абуякуб

Вбиті: П'ятьох підозрюваних джихадистів поліція застрелила в Камбрілсі. Серед них були Мусса Укабір, 17 років, Саїд Аалла, 18, Мохамед Хішамі, 24, і двоє не названих чоловіків

Арештовані: Троє в місті Ріполь: Дрісс Укабір, 28, брат Мусси. Він сам прийшов у поліцію і повідомив, що його документи вкрали, щоб орендувати фургон, який був використаний у нападі в Барселоні. Сахал Каріб, 34, і Мохаммеж Аалла, 27. Ще один чоловік, особу якого не називають, був заарештований в Альканарі, де в середу вибухнув будинок.

У розшуку: Юнес Абуякуб, якого тепер вважають водієм фургона, що врізався на швидкості в натовп на Ла-Рамбла.

Як розгорталися події?

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