На Поліссі горить 120 га заповідного лісу
- 21 серпня 2017
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У Житомирській області вирує пожежа на території "Поліського природного заповідника". Площа пожежі 120 га, повідомляє ДСНС.
Залучили пожежну авіацію. В епіцентр пожежі скинули 38 тонн води.
"Фахівці тримають по периметру вогонь, щоб не допустити його розповсюдження за межі зазначеної площі", - зазначили рятувальники.
Наразі відчуваються сильні пориви вітру північно-західного напрямку, це не дає пожежній авіації здійнятися у повітря.
Відстань від пожежі до кордону з Білоруссю - 1,5 км.
Ліквідовують пожежу 218 чоловік та 40 одиниць техніки.