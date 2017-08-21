США призупиняють видачу неімміграційних віз росіянам

Копирайт изображения AFP/GETTY Image caption У посольстві США у Москві працювали сотні росіян

США припинять видачу неімміграційних віз з 23 серпня по всій Росії.

З 1 вересня процедуру видачі відновлять, але тільки у Москві. В американських консульствах візи не видаватимуть.

Як йдеться в заяві посольства США, це рішення пов'язане зі скороченням кількості співробітників дипмісій. Росія вимагала скоротити кількість дипломатів у відповідь на законопроект, який передбачає санкції проти Росії.

Процедуру видачі неімміграційних віз відновлять, але в значно скороченому обсязі, йдеться в заяві американського посольства.

З 1 вересня 2017 року співбесіди для отримання неімміграційних візи будуть проводити тільки в посольстві США в Москві.

"Процедура видачі неімміграційних віз в консульствах США в Росії буде припинена на невизначений термін", - сказано в заяві.

У ній також уточнюють, що всі призначені співбесіди в посольстві і консульствах США в Росії будуть скасовані.

Чого вимагала Росія

Росія 28 липня вимагала від США скоротити кількість співробітників своїх дипмісій на російській території більш ніж в два рази до 455 чоловік. Стільки співробітників, з пояснень Москви, працюють в російських дипмісіях в США.

Крім того, американським дипломатам заборонили користуватися посольською дачею в Срібному Бору і складом.

Про те, що скорочення штату дипломатичних представництв США відіб'ється насамперед на росіянах, в тому числі на тих, хто збирається отримати американську візу, в липні говорив Російській службі Бі-бі-сі Дональд Йенсен, який працював в Москві в 1980-90-і роки.

"Цей крок не особливо зашкодить роботі посольства в сенсі проведення політики Сполучених Штатів, але може вдарити по самих росіянах через те, що сповільнить процес видачі віз", - говорив він, пояснюючи, що в консульському відділі посольства в Москві і в консульствах в інших містах працює багато найнятих на місці російських громадян, які займаються обробкою візових документів.