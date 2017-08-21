У Марселі автомобіль врізався в автобусну зупинку: загинув чоловік

Копирайт изображения AFP Image caption Поліція вивчає місце події

На півдні Франції в Марселі автівка врізалася в автобусну зупинку. Одна людина загинула і одна постраждала, повідомляє поліція.

Водій автомобіля заарештований.

Поліція поки що не повідомляє, чи розглядає вона цей інцидент як теракт.

Як повідомляє агентство AFP, водій автомобіля спочатку наїхав на одну зупинку, внаслідок чого загинув перехожий. Пізніше в той самий день скоїв наїзд на іншу зупинку.

За даними видання La Provence, зіткнення сталося в районі Старого порту.

Поліцейські радять жителям поки що утримуватися від прогулянок цією частиною міста.