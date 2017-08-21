У Києві з 21 по 28 серпня частково перекриють близько 60 вулиць

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У період з 21 по 28 серпня у столиці частково обмежать рух транспорту на близько 60 вулицях.

У ці дні в Києві відбудуться репетиції параду до святкування Дня Незалежності, 24 серпня - урочисті заходи, легкоатлетичний "Забіг у вишиванках" та піша хода "Марш нескорених".

Рух обмежать у Шевченківському, Подільському, Дніпровському та Дарницькому районах.

24 серпня на час проведення урочистих заходів в центрі міста частково обмежать вхід і вихід зі станцій метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик".

Мапу і розклад тимчасового обмеження руху можна переглянути на сайті Київської міської держадміністрації.