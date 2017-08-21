Чому британці не люблять принца Чарльза - огляд ЗМІ

Копирайт изображения Chris Jackson/Getty Image caption Лише 36% опитаних британців вважають, що Принц Уельський зробив позитивний внесок у монархію

В огляді іноземних ЗМІ сьогодні про таке:

Чому принц Чарльз такий непопулярний

Як запобігати терактам з використанням автівок

Про що свідчить дуже гарний слух

Скільки телевізорів у середньостатистичній британській родині

Нижче лише Каміла

Популярність принца Чарльза стрімко впала напередодні 20-ї річниці смерті принцеси Діани, пише Daily Mail з посиланням на дослідження компанії YouGov.

Згідно з "вбивчими" результатами, лише 36% опитаних вважають, що Принц Уельський зробив позитивний внесок у монархію. У попередньому опитуванні 2013 року цей показник був 60%.

Водночас, у разі сходження Чарльза на трон, лише 14% респондентів хотіли би бачити його дружину Камілу королевою.

"Його критикують за те, що його шлюб не вдався. Йому ніколи цього не пробачать, тому що Діана звинувачувала його в цьому, а він ніколи не відповідав. Він ніколи не пояснював, що відбувалось у його шлюбі", - вважає експерт Пенні Джунор.

За даними опитування, найпопулярнішими членами королівської родини є королева та її чоловік принц Філіп.

Сини Чарльза - Вільям і Гарі - мають 78% та 77% підтримки британців відповідно.

Про дружину Вільяма Кейт схвально відгукнулись 73% опитаних. Принца Чарльза підтримали 36%, а його дружина Каміла опинилась на останньому місці зі скромними 18%, пише Daily Mail.

Орендувати авто стане важче?

У Великій Британії планують запровадити додаткові перевірки при орендуванні авто, пише Guardian.

Представники поліції, уряду та компаній, що надають такі послуги, обговорюють способи, які б убезпечили британців від терористичних атак, схожих на нещодавню в Барселоні, веде далі видання.

Терористична загроза змінюється, а отже має змінитися й наша реакція Британський уряд

"Терористична загроза змінюється, а отже має змінитися й наша реакція. Тому ми переглядаємо нашу антитерористичну стратегію і повноваження", - цитує речника уряду газета.

Одним з рішень, яке зараз обговорюють, є перевірка клієнтів за допомогою спеціальних списків пошуку терористів перед тим, як видавати їм авто.

Втім, різні системи бронювання, які використовують компанії, наразі унеможливлюють їхній доступ до бази даних поліції, кажуть в Британській асоціації прокату та оренди транспортних засобів. Окрім цього, існують і юридичні нюанси.

"Представники нашої галузі повні рішучості запобігати таким атакам. Ми дискутуємо з різними урядовими установами та силовими агенціями, але ми маємо гарантувати, що наші дії відповідають антидискримінаційним законам і законам про захист особистих даних", - цитує представника асоціації Тобі Постона Guardian.

Краще не чути?

Надзвичайно добрий слух може бути ознакою психічних проблем, пише Daily Telegraph з посиланням на дослідження англійських вчених.

Проаналізувавши результати своєї останньої роботи, науковці дійшли висновку, що люди, які можуть розібрати слова розмови в переповненому барі чи в спотвореному реченні, більш схильні до "слухових галюцинацій".

Експерименти показали, що піддослідні, які раніше чули вигадані голоси, в трьох випадках з чотирьох вирізняли повнозначне речення в звуках, спотворених комп'ютерною програмою. Водночас для тих, хто раніше "не чув голосів", цей показник склав менше 50%.

Вчені вважають, що результати дослідження допоможуть знайти спосіб вилікувати деякі психічні хвороби.

"Результати показують, що мозок людей, які чують голоси, є надзвичайно налаштованим на значення в звуках, а також те, як на незвичні відчуття можуть впливати індивідуальні перцепційні та когнітивні процеси", - цитує одного з дослідників Daily Telegraph.

150 сварок на рік

Середньостатистична британська родина прокидається о 06:55 у будні дні, дивиться телебачення 3,5 години на день і має авто марки Ford, пише Daily Mirror з посиланням на нове дослідження, замовлене виробником продуктів McCain.

Копирайт изображения Pablo Blazquez Dominguez/Getty Image caption Пульт від телевізора вісім разів на місяць стає приводом для сварки у британській родині

Результати також показали, що британці мають в середньому три телевізори, а найбільш популярними програмами є дитячі, які складають 60% перегляду.

За ними йдуть документальні фільми та новини. Крім того, родини вісім разів на місяць сперечаються через пульт від телевізора та те, що дивитись по ньому.

Загалом, у типовій родині відбувається 150 сварок на рік.

Крім того, дослідження показало, що в середньому британці витрачають 81,65 фунта (приблизно 2670 гривень) на їжу щотижня, пише Daily Mirror.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС.