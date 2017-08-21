Росія заявила, що її літаки розбомбили конвой "ІД" у Сирії

Копирайт изображения AFP Image caption Росія запустила повітряну кампанію на підтримку чинного президента Сирії Башара Асада два роки тому

Десятки бойовиків так званої "Ісламської держави" загинули внаслідок повітряного удару російських літаків біля міста Дейр-ез-Зор на півночі Сирії.

Як повідомив міністр оборони РФ, щонайменше 200 джихадистів загинули після того, як повітряні сили завдали удару по конвою з приблизно 20 бронемашин і танків.

Російський міністр не повідомив, коли саме стався обстріл, водночас спостерігачі кажуть, що конвой обстріляли у п'ятницю.

Сирійська група зі спостереження за правами людини, яка розташована у Лондоні, називає іншу кількість загиблих - 70 осіб.

Активісти, які запустили новинну стрічку Deir Ezzor 24, підтвердили обстріл конвою біля міста Дейр-ез-Зор у п'ятницю, у якому загинуло багато бойовиків.

"Ісламська держава" з 2015 року тримає в облозі місто, яке контролює сирійська влада. Увесь цей час 90 тисяч цивільних залежать від допомоги ООН, яку скидали з літаків.

Росія, яка запустила збройну кампанію на підтримку президента Башара Асада два роки тому, бомбить позиції "ІД" вздовж лінії фронту у Дейр-ез-Зор, щоби не дати джихадистам захопити цю територію.

Сирійська армія та її союзники просуваються у напрямку міста з заходу. Вони рухаються головною дорогою через пустелю з Пальміри.

Раніше цього місяця вони взяли останнє місто, яке утримували бойовики, - Суха, у провінції Хомс, яке знаходиться у 125 км від міста Дейр-ез-Зор.

Попри те, що "ІД" все ще утримує більшість територій у провінції Дейр-ез-Зор, угруповання швидко втрачає свої позиції в інших регіонах Сирії і поступається урядовим військам та курдським загонам, які підтримує мультинаціональна коаліція під проводом США. Вони хочуть відвоювати й повернути під контроль сирійської влади північне місто Ракка.