Росія заявила, що її літаки розбомбили конвой "ІД" у Сирії
Десятки бойовиків так званої "Ісламської держави" загинули внаслідок повітряного удару російських літаків біля міста Дейр-ез-Зор на півночі Сирії.
Як повідомив міністр оборони РФ, щонайменше 200 джихадистів загинули після того, як повітряні сили завдали удару по конвою з приблизно 20 бронемашин і танків.
Російський міністр не повідомив, коли саме стався обстріл, водночас спостерігачі кажуть, що конвой обстріляли у п'ятницю.
Сирійська група зі спостереження за правами людини, яка розташована у Лондоні, називає іншу кількість загиблих - 70 осіб.
Активісти, які запустили новинну стрічку Deir Ezzor 24, підтвердили обстріл конвою біля міста Дейр-ез-Зор у п'ятницю, у якому загинуло багато бойовиків.
"Ісламська держава" з 2015 року тримає в облозі місто, яке контролює сирійська влада. Увесь цей час 90 тисяч цивільних залежать від допомоги ООН, яку скидали з літаків.
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Росія, яка запустила збройну кампанію на підтримку президента Башара Асада два роки тому, бомбить позиції "ІД" вздовж лінії фронту у Дейр-ез-Зор, щоби не дати джихадистам захопити цю територію.
Сирійська армія та її союзники просуваються у напрямку міста з заходу. Вони рухаються головною дорогою через пустелю з Пальміри.
Раніше цього місяця вони взяли останнє місто, яке утримували бойовики, - Суха, у провінції Хомс, яке знаходиться у 125 км від міста Дейр-ез-Зор.
Попри те, що "ІД" все ще утримує більшість територій у провінції Дейр-ез-Зор, угруповання швидко втрачає свої позиції в інших регіонах Сирії і поступається урядовим військам та курдським загонам, які підтримує мультинаціональна коаліція під проводом США. Вони хочуть відвоювати й повернути під контроль сирійської влади північне місто Ракка.