Українців попереджають про грози, сильні дощі та шквали

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Укргідрометцентр попереджає про сильні дощі з грозами та шквали у понеділок вдень у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій областях. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

22 серпня грози прогнозують в Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській та Кіровоградській областях місцями сильні дощі, подекуди шквали 17-22 м/с. На Правобережжі країни місцями пориви вітру 15-20м/с, додали у відомстві.

Також у ДСНС додали, що до 22 серпня на всій території України, окрім Одеської та Закарпатської областей, буде надзвичайна пожежна небезпека 5 класу.

Надзвичайна пожежна небезпека переважатиме у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Донецькій, Луганській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Рятувальники додали, що часто пожежі виникають через те, що громадяни нехтують правилами пожежної безпеки, викидаючи недопалки на узбіччя доріг, залишаючи сміття у лісах або спалюючи його на присадибних ділянках.

У ДСНС підкреслили, впродовж суботи в Україні виникло 555 загорянь на відкритих територіях.